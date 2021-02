Virkarikosoikeudenkäynti Donald Trumpia vastaan alkaa USA:n senaatissa

Yhdysvaltain senaatissa alkaa tänään virkarikosoikeudenkäynti maan entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta sen jälkeen, kun Trumpin kannattajat olivat hyökänneet loppiaisena kongressirakennukseen Washingtonissa.

Mellakoinnin yhteydessä kuoli viisi ihmistä.

Trumpin tuomitsemista voimasuhteiltaan tasaväkisessä senaatissa pidetään erittäin epätodennäköisenä. Tuomio vaatisi kaikkien 50 demokraatin lisäksi 17 republikaanisenaattorin tuen.

Senaatissa on monia republikaaneja, jotka suhtautuvat Trumpiin nihkeästi. Monen heistä kuitenkin uskotaan laskelmoivan, että Trumpia vastaan äänestämisestä on poliittisesti enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä Trump on edelleen hyvin suosittu republikaaniäänestäjien keskuudessa.

Edustajainhuoneessa virkasyytteen puolesta äänesti kaikkien demokraattien ohella 10 republikaania. Jotkut republikaanit ovat kritisoineet Trumpin toimintaa loppiaisena, mutta sanoneet pitävänsä virkasyytettä kansaa tarpeettomasti jakavana toimena.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.

Ensimmäisen virkasyytteensä Trump sai joulukuussa 2019 Ukraina-skandaalin takia. Senaatti kuitenkin vapautti hänet syytteestä.

Ennen Trumpin presidenttikautta vain kaksi presidenttiä Yhdysvaltain historiassa oli asetettu virkasyytteeseen.

Vaikka langettava tuomio senaatissa ei ex-presidentin kohdalla johtaisikaan viraltapanoon, olisi sillä konkreettista merkitystä, sillä senaatti voisi halutessaan myös päättää estää Trumpia pyrkimästä enää julkiseen virkaan.

Biden ei keskity edeltäjänsä oikeudenkäyntiin

Trumpin puolustusasianajajat ovat sanoneet, että Trump ei ollut vastuussa loppiaisen mellakoinnista. Heidän mukaansa Trump ei yllyttänyt kannattajiaan väkivaltaan, vaan puhui vertauskuvallisesti, kun hän kehotti heitä loppiaisen puheessaan taistelemaan.

Trumpin asianajajien mukaan koko virkarikosoikeudenkäynti on perustuslain vastainen, koska Trump ei ole enää presidentti, vaan "yksityinen kansalainen."

Oikeudenkäynnissä syyttäjinä toimivat yhdeksän edustajainhuoneen demokraattia olivat eri mieltä. He julkaisivat maanantaina lausunnon, jonka mukaan kapinaan kiihottaminen oli vakavin rikkomus perustuslakia vastaan, johon Yhdysvaltain presidentti on koskaan syyllistynyt.

Virkarikosoikeudenkäynnin tarkka kesto ei ole tiedossa, mutta sen uskotaan olevan lyhyempi kuin Trumpin edellinen oikeudenkäynti, joka kesti kolme viikkoa. Trump itse ei aio todistaa senaatissa.

Presidentti Joe Biden ei aio käyttää aikaa edeltäjänsä virkarikosoikeudenkäynnin seuraamiseen, Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Jen Psaki kertoi maanantaina. Bidenin on arvioitu haluavan Trumpin virkasyyteprosessin mahdollisimman nopeasti pois alta, jotta hän voi keskittyä täysillä oman poliittisen ohjelmansa, kuten talouden elvytyspaketin toteuttamiseen.

Biden ei ole ottanut kantaa siihen, pitäisikö Trumpin saada langettava tuomio, vaan on sanonut asian olevan senaatin käsissä.

---

Lähteenä CNN ja AFP.