Brittipubit vaativat hallitusta kertomaan, koska ne voivat taas toimia ilman rajoituksia – "Emme enää selviydy näissä olosuhteissa"

Britannian pubit vaativat maan hallitusta julkistamaan selkeän aikataulun siitä, milloin ja millä edellytyksillä ne voivat avata ovensa.

Pubien myynti putosi jo viime vuonna 56 prosenttia koronapandemian vuoksi.

– Tilanne ei voi jatkua tällaisena sektorillamme. Emme enää selviydy näissä olosuhteissa, sanoi Britannian panimo- ja pubialan (BBPA) puheenjohtaja Philip Whitehead.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Valtaosassa Britanniaa alkoi tammikuussa koronasulku, jonka uskotaan olevan vaikutuksiltaan samanlainen kuin viime vuoden toisen vuosineljänneksen sulku. Tuolloin pubien myynti painui lähes nollaan.

BBPA julkaisi jo tiistaina oman "tiekarttansa" pubien avaamiseen. Sen mukaan lähes kaikki pubeja koskevat rajoitukset tulisi purkaa heti kun kaikki haavoittuvimmassa asemassa olevat on saatu rokotettua.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin on määrä julkistaa vajaan kahden viikon päästä suunnitelmat siitä, miten koronarajoituksia lähdetään purkamaan Britanniassa.

WHO:n tutkimusryhmän jäsen varoittaa luottamasta amerikkalaistietoihin pandemian alkuvaiheista Kiinassa

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n edelleen Kiinassa olevan tutkimusryhmän jäsen varoitti keskiviikkona luottamasta liiaksi Yhdysvaltojen julkistamiin tietoihin koronaviruspandemian alkuvaiheista Kiinassa.

Peter Daszak kirjoitti Twitterissä, että maan presidentin Joe Bidenin on pakko osoittaa, ettei tämä nöyristele Kiinan edessä. Bidenin edeltäjän Donald Trumpin aikana taas tietoja vääristeltiin Daszakin mukaan tahallaan.

– Teemme työtä ilmapiirissä, joka on poliittisesti äärimmäisen latautunut, Daznak kirjoitti.

Yhdysvallat on vaatinut tutkimusryhmältä ja Kiinalta mahdollisimman avointa ja läpinäkyvä tutkimusta koronaviruksen alkuperästä ja niistä toimista, joihin Kiinan ryhtyi viruksen havaitsemisen jälkeen pandemian hillitsemiseksi.

Yhdysvaltojen ulkoministeriön edustaja Ned Price sanoi Yhdysvaltojen tukevan ryhmän työtä, mutta epäili Kiinan panttaavan tietoja.

Kiina on varoittanut politisoimasta ryhmän työtä.

Pandemia romutti ystävänpäivänä naimisiin haluavien haaveet Bangkokissa

Koronaviruspandemia tekee Bangkokissa hallaa kymmenille rakkaudennälkäisille pareille, jotka ovat odottaneet viikonlopun ystävänpäivää solmiakseen avioliiton.

Ystävänpäivää pidetään Thaimaassa erityisen suotuisana ajankohtana avioliiton solmimiseen. Suosituin kaupunginosa Bang Rak tunnetaankin "rakkauden kaupunkina". Viime vuonna kymmenet yhtenäisiin asuihin pukeutuneet pariskunnat jonottivat siellä avioliittolupiaan jo ennen aamunkoittoa.

Pääkaupungin kaikkia viittäkymmentä kaupunginosaa on nyt kielletty myöntämästä avioliittolupia, jotta koronaviruspandemia ei leviäisi.

Myös perinteinen kiinalaisen uuden vuoden juhlaparaati Bangkokin kiinalaiskaupunginosassa on peruttu.

Joulukuun jälkeen uusien koronavirustartuntojen määrä Thaimaassa on noussut nopeasti, minkä vuoksi pääkaupunkiin on julistettu osittainen koronasulku. Sen myötä muun muassa alkoholin myynti baareissa ja ravintoloissa sulkualueilla on kielletty.