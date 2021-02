Pelastajat etsivät epätoivoisesti henkiinjääneitä Himalajan syöksytulvan jäljiltä

Pelastusmiehistöt taistelivat keskiviikkona aikaa vastaan Himalajalla Pohjois-Intiassa, kun he etsivät mahdollisia eloonjääneitä sunnuntaina tapahtuneen syöksytulvan jäljiltä Chamolissa Uttarakhandin osavaltiossa.

Etsinnöissä keskityttiin alueella sijaitsevissa vesivoimaloissa työskennelleiden yli 30 ihmisen löytämiseen, koska vedellä täyttyneeseen tunneliverkostoon on jäänyt ilmataskuja, joissa ihmiset voisivat sinnitellä hengissä.

Kateissa on edelleen yli 170 ihmistä, ja kuolleena on löydetty 31.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Osa paikalle tulleista omaisista oli raivoissaan operaation hitaasta etenemisestä.

– Tämä operaatio on pelkkä vitsi. Eihän nyt eletä 1900-lukua, jossa meillä on käytössä yksi ainoa puskutraktori, jolla yritetään siirtää tonneittain mutaa. Missä on teknologia, missä ovat koneet, kiivaili Sanjay Pant, jonka 24-vuotias veli oli edelleen kateissa.

Onnettomuus sattui, kun jäätiköstä irronneet kappaleet vyöryivät päin patoa ja tuhosivat sen. Tämän seurauksena kaksi jokea tulvi voimakkaasti.