Yhdysvaltain presidentti Biden keskusteli puhelimitse Kiinan johtaja Xin kanssa, ilmaisi huolensa ihmisoikeustilanteesta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on keskustellut ensimmäistä kertaa virassaan aloittamisen jälkeen Kiinan johtajan Xi Jinpingin kanssa. Biden aloitti Yhdysvaltain presidenttinä 20. tammikuuta.

Valkoisen talon mukaan johtajat keskustelivat puhelimitse myöhään keskiviikkona Washingtonin aikaa. Biden lähetti terveisiä Kiinan kansalaisille kiinalaisen uudenvuoden alla sekä ilmaisi Xille huolensa ihmisoikeustilanteesta Hongkongissa sekä Xinjiangin alueella.

Kiinan ote Hongkongista on kiristynyt kesällä voimaan tulleen turvallisuuslain myötä. Esimerkiksi tammikuussa lain nojalla vangittiin kymmeniä opposition edustajia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Xinjiangissa puolestaan vähemmistöön kuuluvien uiguurimuslimien kohtelu on herättänyt kansainvälistä huolta. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on aiemmin sanonut, että Kiinassa on menossa uiguurimuslimien "kansanmurha".

Lisäksi Biden ja Xi keskustelivat Valkoisen talon mukaan koronaviruspandemiasta, ilmastonmuutoksesta ja aseiden lisääntymisestä.