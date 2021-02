Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka väittää maan estäneen ulkomaisen salamasodan. Lukashenka esitti väitteensä Minskissä järjestettävän kansankokouksen avanneessa puheessaan. Lukashenka maalasi torstaina Valko-Venäjästä kuvaa ulkovaltojen piirittämänä.

Vastustus Lukashenkan valtaa kohtaan on jatkuvasti kasvanut, ja Valko-Venäjällä on ollut viime vuonna järjestettyjen vaalien jälkeen laajoja mielenosoituksia. Lukashenka on väittänyt ulkovaltojen sekaantuneen mielenilmauksiin ja maan sisäisiin asioihin.

Kaksipäiväinen kansankokous kerää paikalle Lukashenkalle lojaaleja ihmisiä useilta yhteiskunnan aloilta. Poliittisella elimellä ei ole todellista valtaa.

