Ennätykselliseksi povattu lumimyräkkä tukki Moskovan liikenteen

Ennätykselliseksi odotetun lumentulon saapuminen Moskovaan tukki kaupungin liikenteen perjantaina. Katujen lisäksi tilanne näkyi lentokentillä, jossa kymmeniä lentoja on jouduttu siirtämään tai perumaan kokonaan.

Lumentulon odotetaan jatkuvan koko viikonlopun. Venäjän ilmatieteen laitos on ennustanut, että perjantaista sunnuntaihin maan pääkaupunkiin sataa noin 40 senttimetriä lunta.

Kaupungissa on jo 35 sentin lumipeite, joten viikonlopun lumentulo voi hätyytellä kaupungin kaikkien aikojen lumiennätystä. Maaliskuussa 2013 kaupungissa mitattiin 77 senttimetriä lunta.

Lumen ohella kaupunkiin on ennustettu hyytävää tuulta. Ennusteen mukaan tuulen nopeus voi saavuttaa 15–20 metriä sekunnissa.

Kaupungin apulaispormestari Pjotr Birjukov on sanonut, että kaupunki on varannut 13 500 lumiauraa ja 60 000 työntekijää vaikean sään hoitoon. Hän on vakuuttanut, että kaupunkien katujen avaamiseksi tehdään töitä vuorokauden ympäri.

Elektroniikkayhtiö Yandexin karttapalvelussa Moskovan liikenneruuhkaa mittava lukema saavutti asteikon täydet 10 pistettä, mikä on harvinaista jopa ruuhkista tunnetussa kaupungissa.