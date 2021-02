Puolustuksen osuus päättyi Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä – luonnehti virkarikossyytteitä vasemmiston noitavainoksi

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnin puolustuksen osuus on päättynyt. Trumpin asianajajiin kuuluvan Bruce Castorin yhteenvedon mukaan virkarikosoikeudenkäynnin motiivina oli nollata 75 miljoonan Trumpia äänestäneen ihmisen vaikutusvalta ja tehdä poliittisten mielipiteiden esittämisestä rangaistavaa.

Syyttäjien pääargumentti oli, että Trump yllytti loppiaisena kannattajiaan hyökkäämään kongressiin. Puolustusasianajajat keskittyivät myöhään perjantaina osoittamaan senaatin virkarikosoikeudenkäynnissä, ettei Trump heidän mielestään yllyttänyt kannattajiaan väkivaltaan ennen loppiaisen mellakkaa kongressissa, kun hän puheessaan kehotti kuulijoita "taistelemaan villisti".

Asianajajat olivat tehneet yli kymmenminuuttisen videokoosteen, jossa useat demokraattisenaattorit sekä presidentti Joe Biden ja varapresidentti Kamala Harris käyttivät taistella sanaa satoja kertoja.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Joka ainut, aivan jokainen teistä, on tehnyt niin. Ja se on ihan OK. Se on sana, jota ihmiset käyttävät. Olkaa kuitenkin hyvät ja lopettakaa tekopyhyys, sanoi asianajaja David Schoen.

Seuraavaksi senaattorit voivat esittää puolustukselle kysymyksiä.

"Vasemmiston noitavaino"

Puolustusasianajajat aloittivat perjantaina puheenvuoronsa senaatin virkarikosoikeudenkäynnissä kutsumalla Trumpia vastaan esitettyjä syytteitä poliittiseksi kostoksi.

– Senaatin käsittelyyn tuotu virkarikossyyte on epäoikeudenmukainen ja häpeämättömästi perustuslain vastainen poliittinen kosto, sanoi asianajaja Michael van der Veen.

- Kuten kaikissa muissakin vasemmiston poliittisissa noitavainoissa viime vuosina, tässäkään virkarikosoikeudenkäynnissä ei piitata faktoista, todisteista tai amerikkalaisten eduista. Senaatin tulee nopeasti ja päättäväisesti hylätä nämä syytteet, hän jatkoi.

Puolustukselle on varattu sama aika kuin syyttäjille, yhteensä 16 tuntia kahden päivän aikana. Trumpin asianajajat ovat kuitenkin viestittäneet, että heille saattaisi riittää kolmesta neljään tuntia, mikä tarkoittaisi sitä, että äänestys asiasta olisi luvassa mahdollisesti jo lauantaina paikallista aikaa.

Tämä riippuu kuitenkin myös siitä, kutsutaanko oikeudenkäyntiin todistajia, mistä senaatti päättää vielä erikseen. Demokraatit ovat ilmoittaneet, että he haluaisivat kutsua todistajia.

Tuomiota pidetään epätodennäköisenä

Yhdysvaltain edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta sen jälkeen, kun hänen kannattajansa olivat hyökänneet kongressirakennukseen loppiaisena. Viisi ihmistä kuoli mellakan aikana.

Oikeutta käydään senaatissa. Jotta Trump tuomittaisiin, pitäisi kaikkien 50 demokraattisenaattorin sekä 17 republikaanisenaattorin äänestää häntä vastaan. Tuomiota pidetään siksi epätodennäköisenä.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.