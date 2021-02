Senaatti salli todistajien kutsumisen Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin

Yhdysvaltain senaatti sallii todistajien kuulemisen Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä. Tämä pitkittää oikeudenkäyntiä, jossa äänestyksen uumoiltiin olevan luvassa mahdollisesti jo lauantaina.

Demokraatit haluavat kuulla Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä senaatissa ainakin yhtä todistajaa. Uutiskanava CNN:n mukaan syyttäjät haluavat kutsua todistajaksi edustajainhuoneen republikaanin Jaime Herrera Beutlerin.

Beutler kertoi perjantaina edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthyn ja Trumpin puhelusta loppiaisena tapahtuneen kongressin mellakan aikana. Demokraattien syyttäjiä johtavan Jamie Raskinin mukaan Beutleria voitaisiin kuulla videopuhelun välityksellä, eikä se veisi aikaa kuin tunnin.

Trumpin puolustusasianajajiin kuuluva Michael van der Veen vastusti todistajien kutsumista.

Todistajien kuulemisen lisäksi oikeudenkäynnissä ovat luvassa lauantaina loppupuheenvuorot, joille on varattu aikaa neljä tuntia.

McConnell äänestää vapauttamisen puolesta

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell kertoi lauantaina aikovansa äänestää Trumpin vapauttamisen puolesta. McConnell ei ole aikaisemmin kertonut omaa kantaansa, mutta on antanut muille republikaanisenaattoreille vapaat kädet äänestää niin kuin haluavat.

McConnell perusteli kantaansa sillä, että virkasyyteoikeudenkäyntiä tulisi käyttää lähinnä presidentin panemiseen viralta. Koska Trump ei enää ole virassa, senaatin toimivalta ei hänen mukaansa ulotu tuomitsemiseen.

McConnell vihjasi kuitenkin puoluetovereilleen osoittamassa kirjeessä selvästi, ettei hän pidä Trumpia täysin syyttömänä

– Perustuslaki tekee täysin selväksi, että presidentti voidaan panna syytteeseen rikosoikeudessa sen jälkeen kun hänen kautensa on päättynyt. Mielestäni tämä vie pohjan pois edustajainhuoneen esiin tuomalta "tammikuun argumentilta", McConnell kirjoitti.

Virkarikosoikeudenkäynnin syyttäjät ovat varoittaneet, että Trumpin syyttämättä jättäminen avaisi oven mahdollisuudelle jossa tulevat presidentit voisivat virkakautensa viimeisillä hetkillä tammikuussa rikkoa huoletta määräyksiä, koska tietäisivät, ettei heitä vastaan nosteta syytteitä.

Jotta Trump tuomittaisiin, pitäisi kaikkien 50 demokraattisenaattorin sekä 17 republikaanisenaattorin äänestää häntä vastaan.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.