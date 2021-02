Neljä ihmistä kuollut ebolavirukseen Guinean tasavallassa – WHO kertoo saaneensa ilmoituksen kahdesta epäillystä tapauksesta

Guinean tasavallassa neljä ihmistä on kuollut ebolavirukseen, Länsi-Afrikassa sijaitsevan valtion viranomaiset kertoivat lauantaina. Ebolakuolemat ovat ensimmäiset sitten vuoden 2016.

Viranomaisten mukaan tartunnat levisivät helmikuun alussa ebolaan kuolleen sairaanhoitajan hautajaisten yhteydessä. Guinean tasavallan viranomaiset ovat uusista tapauksista erittäin huolissaan, sillä vuosina 2013–2016 ebolaepidemiaan kuoli Länsi-Afrikassa noin 11 300 ihmistä. Epidemia alkoi tuolloin Guineasta.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi sunnuntaina, että se on saanut ilmoituksen kahdesta epäillystä ebolatapauksesta Guineassa. Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tviitissä, että tapausten varmistus testein on työn alla.

Guinean tasavallan johtavan terveysviranomaisen Sakoba Keitan mukaan kuolemantapaukset on todettu maan kaakkoisosassa Nzerekoren alueella. Paikalliselle medialle puhunut Keita kertoi, että kahdeksan sairaanhoitajan hautajaisiin osallistunutta ihmistä sai tartuntaoireita. Heistä kolme on kuollut ja neljä sairaalahoidossa.

Yksi tartunnan saaneista pakeni, mutta hänet löydettiin ja vietiin sairaalaan maan pääkaupungissa Conakryssa, Keita kertoi. Hän vahvisti kommenttinsa myöhemmin uutistoimisto AFP:lle, mutta ei antanut lisätietoja.

Guinean tasavallassa on noin 12 miljoonaa asukasta.

Noin puolet tartunnan saaneista menehtyy

Ebola on vakava verenvuotokuume. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan keskimäärin puolet tartunnan saaneista menehtyy.

Ebolaa esiintyy epidemioina erityisesti trooppisten sademetsien lähialueilla Afrikan maissa, THL kertoo. Ebolaviruksen isäntälajina pidetään hedelmälepakkoa. Ebola tarttuu suorassa kosketuksessa sairastuneen tai kuolleen henkilön ruumiineritteisiin. Se voi myös tarttua suorassa kosketuksessa tietyistä villieläimistä.

WHO on suhtautunut kaikkiin vuoden 2016 jälkeen ilmenneisiin tapauksiin vakavuudella.

Viime vuosina ebolaepidemioita on nähty etenkin Kongon demokraattisessa tasavallassa. Puoli vuotta kestäneen viimeisimmän tartunta-aallon aikana maassa todettiin 130 ebolatapausta. 55 ihmistä kuoli. Viime päivinä on kerrottu jälleen uusista ebolatartunnoista.

Tartuntoja on onnistuttu hillitsemään rokotuksin.