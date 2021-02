BBC: Dubain prinsessa kertonut olevansa isänsä panttivankina – pelännyt tulevansa surmatuksi

Prinsessa Latifa oli uutisotsikoissa vuonna 2018, kun hän yritti paeta kotimaastaan Arabiemiraateista suomalaisen ystävänsä Tiina Jauhiaisen kanssa.

Tuolloin Intian erikoisjoukot nousivat pakoveneeseen Intian rannikolla ja palauttivat hänet Dubaihin. Prinsessan mukaan sotilaat huumasivat hänet, kun hänet vietiin veneestä takaisin vankeuteen.

Latifa kertoi videoviesteissään, että häntä pidettiin Dubaihin palauttamisen jälkeen yksin huvilassa, jonka ikkunat ja ovet oli lukittu kiinni. Prinsessalle ei hänen viestiensä mukaan sallittu lääkintä- tai oikeusapua.

Viestit loppuneet?

Latifan ystävien mukaan tämän salaiset viestit ovat loppuneet. He yrittävät saada YK:n puuttumaan asiaan.

Arabiemiraatit on ilmoittanut, että Latifa on turvassa ja perheensä huostassa.

Latifan isä, sheikki Mohammed bin Rashid al-Maktoum, on eräs maailman rikkaimmista valtionpäämiehistä. Hän on Arabiemiraattien varapresidentti ja pääministeri.

Aiemmin muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) on vaatinut Dubaita kertomaan, missä prinsessa Latifa on. Järjestö vaati viranomaisia myös ilmoittamaan, mikä on prinsessan oikeudellinen asema. Human Rights Watch niin ikään vaati Dubaita antamaan Latifan olla yhteydessä ulkomaailmaan.