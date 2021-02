Myanmarin mielenosoitukset jatkuvat edelleen, väkeä kaduilla alkuviikkoa enemmän

Myanmarissa vallan kaapanneen sotilasjuntan vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet. Väkeä oli keskiviikkona kaduilla huomattavasti enemmän kuin kahtena edellisenä päivänä.

Maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa mielenosoittajat tukkivat katuja estääkseen armeijaa siirtämästä joukkoja kaupunginosien välillä.

– Meidän on taisteltava loppuun saakka. On osoitettava yhtenäisyyttä ja voimaa, jotta sotilasvalta päättyisi. Ihmisten on palattava kaduille, sanoi 21-vuotias opiskelija, joka halusi käyttää nimeä Nilar.

Totuttuun tapaan maan nettiyhteydet katkaistiin jälleen pimeän tultua, mutta sitä ennen sosiaalinen media täyttyi kehotuksista palata kaduille vastustamaan sotilaita.

YK:n erityisedustaja Tom Andrews varoitti, että kriisi saattaa nopeasti pahentua, koska armeija siirsi viikonloppuna sotilaita Yangoniin.

– Armeija voi syyllistyä vielä suurempiin rikoksiin omaa kansaansa vastaan, Andrews varoitti.

Armeija kaappasi vallan ja otti kiinni muun muassa maata johtaneen Aung San Suu Kyin ja presidentti Win Myintin runsaat kaksi viikkoa sitten.

Oikeudenkäynnin Suu Kyitä vastaan on tarkoitus alkaa pian. Häntä syytetään muun muassa maan tuonti- ja vientilakien rikkomisesta.