Nigeriassa siepattiin sadoittain koulupoikia

Nigeriassa on siepattu sadoittain koulupoikia. Sieppaajat veivät mukanaan myös opettajia maan keskiosassa sijaitsevassa Kagaran kaupungissa myöhään tiistaina, kertovat viranomaislähteet.

Aseistetut miehet olivat pukeutuneet armeijan univormuihin. Viranomaisten mukaan heidän epäillään kuuluvan rikollisjoukkioon.

Miehet hyökkäsivät valtiolliseen Government Science College -kouluun, jossa on tuhatkunta oppilasta. Toistaiseksi ei ole tarkasti selvillä, kuinka moni siepattiin. Ainakin yksi oppilas kuoli sieppauksen yhteydessä.

Koululaiset kuljetettiin läheiseen viidakkoon. Armeijan joukot, joilla on apunaan lentokoneita, etsivät sieppaajia.

Nigerian keski- ja luoteisosissa on viime aikoina siepattu runsaasti ihmisiä. Useiden sieppausten takana ovat rikollisjoukkiot, joilla ei ole ideologisia kytköksiä. Viranomaiset pelkäävät kuitenkin, että ryhmiin on soluttautunut myös jihadisteja maan koillisosista, missä armeija on käynyt jo toistakymmentä vuotta sotaa islamisteja vastaan.

Katsinan osavaltiossa maan luoteisosissa siepattiin niin ikään satoja koulupoikia pari kuukautta sitten. Heidät vapautettiin viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.