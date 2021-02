EU on ostamassa lääkeyhtiö Modernalta 300 miljoonaa lisäannosta koronarokotetta

Euroopan komissio on hyväksynyt sopimuksen, jolla ostetaan lääkeyhtiö Modernalta 300 miljoonaa lisäannosta koronarokotetta. Asiasta kertoo puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Sopimus koskee 150 miljoonan rokoteannoksen lisäystä tälle vuodelle, ja sopimukseen sisältyy optio 150 miljoonan rokoteannoksen ostamisesta ensi vuonna.

Modernan mukaan tämän vuoden lisäannokset toimitetaan vuoden jälkimmäisen puolikkaan aikana.

Aiemmin EU oli ostanut Modernalta 160 miljoonaa rokoteannosta.

Modernan koronarokote on yksi kolmesta koronarokotevalmisteesta, joka on jo saanut myyntiluvan EU:ssa. Tähän mennessä EU:n yhteishankinnassa on varattu ostomahdollisuus 2,6 miljardiin rokoteannokseen yhteensä kuudelta eri valmistajalta.

Von der Leyen esitteli tänään suuntaviivoja siitä, miten kamppailua koronaviruksen uusia muunnoksia vastaan voitaisiin tehostaa. Komissio haluaa esimerkiksi nopeuttaa koronarokotteiden päivitystä, jotta niillä pystyttäisiin vastaamaan paremmin uusiin muunnoksiin.

– Tähän mennessä Euroopassa hyväksytyt rokotteet vaikuttavat olevan tehokkaita muunnoksia vastaan. Mutta nämä muunnokset ovat tarttuvampia, joten lisää tartuntoja on tulossa, mikä tarkoittaa uusia muunnoksia, jotka saattavat taas olla vastustuskykyisempiä nykyrokotteille, von der Leyen sanoi lehdistötilaisuudessa.

Mallia nopeampaan hyväksymisprosessiin otetaan influenssarokotteiden vuosittaisesta päivittämisestä.

Hyväksymisprosessin nopeuttaminen perustuisi pitkälti ennakointiin, kuten siihen, että Euroopan lääkevirasto tarjoaisi rokotteenkehittäjille etukäteen ohjeistusta vaadituista tiedoista.

Von der Leyenin mukaan komission etusijalla on edelleen sen varmistaminen, että kaikki eurooppalaiset saisivat koronarokotuksen mahdollisimman pian. Hän kertoi, että EU:ssa on tähän mennessä toimitettu 33 miljoonaa koronarokoteannosta. EU-maissa rokotteen on saanut tähän mennessä 22 miljoonaa ihmistä, ja 7 miljoonaa ihmistä on saanut kaksi annosta.

Tähän mennessä EU-myyntiluvan saaneista koronarokotteista annetaan kustakin kaksi annosta rokotettaville.

Lisää rahaa virusmuunnosten tunnistamiseen

Komissio esittää myös, että jäsenmaille suunnattaisiin EU-rahoitusta virusmuunnosten tunnistamisen parantamiseksi.

Uusien testien hankkimiseen ja virusmuunnosten etsimiseen komissio esittää ainakin 75:tä miljoonaa euroa. Lisäksi komissio suuntaisi virusmuunnoksia koskevaan tutkimukseen ja tiedonvaihtoon 150 miljoonaa euroa.

Komissio kertoo myös tukevansa rokotteiden tuotantoa ja rokotevalmistajien toimia tuotannon pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Tämän osalta komissio ei kuitenkaan maininnut tarkkoja tukisummia.