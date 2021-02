Nasan vastikään laskeutunut Mars-mönkijä on lähettänyt punaisen planeetan pinnalta upeita kuvia

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on julkaissut uusia Perseverance-mönkijänsä ottamia upeita kuvia.

Joukossa on muun muassa kuvaa siitä, kun mönkijä lasketaan hienovaraisesti kaapeleilla Marsin pinnalle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällaista kuvamateriaalia on saatu taltioitua.

Perseverance eli suomalaisittain Sisu tupsahti pehmeästi Jezeron kraatteriin Marsin pinnalle hieman ennen kello yhtätoista torstai-iltana Suomen aikaa taitettuaan sitä ennen matkaa avaruudessa seitsemän kuukautta ja yli 480 miljoonaa kilometriä.

Yhdessä laskeutumisalueelta lähetetyssä värikuvassa voi nähdä mönkijän renkaiden vieressä kiviä, joiden uskotaan olevan 3,6 miljardia vuotta vanhoja.