Maailmassa annettu yli 200 miljoonaa annosta koronarokotetta – koronaviruksen enimmäkseen poissa pitänyt Uusi-Seelanti aloitti rokotukset

Maailmassa oli annettu lauantaihin mennessä yhteensä yli 200 miljoonaa koronavirusrokoteannosta, kertoo uutistoimisto AFP.

200 miljoonan rokotuksen raja meni todennäköisesti rikki jo hieman aiemmin, mutta Kiina ja Venäjä ovat hiljattain lakanneet julkaisemasta uusimpia rokotuslukujaan.

Rokotuksia on annettu ainakin 107 maassa, mutta niistä noin 45 prosenttia on annettu vauraissa G7-ryhmän maissa. G7-maissa eli Yhdysvalloissa, Japanissa, Saksassa, Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Kanadassa asuu vain noin 10 prosenttia maailman väestöstä.

Perjantaina G7-maat lupasivat jakaa rokotuksia tasaisemmin myös köyhempiin maihin.

Suhteellisesti eniten rokotuksia on annettu Israelissa, jossa lähes puolet väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Yli 10 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden annoksen myös Britanniassa, Bahrainissa, Yhdysvalloissa, Chilessä, Seychelleillä ja Malediiveilla.

Yhdysvalloissa on annettu määrällisesti eniten rokoteannoksia, yli 59 miljoonaa. Kiina oli antanut helmikuun 9. päivään mennessä yli 40 miljoonaa rokotusta.

Rokoteannoksista 92 prosenttia on annettu maissa, jotka Maailmanpankki luokittelee tulotasoltaan vähintään korkeamman keskitason maiksi. Maailmanpankin luokituksen 29 köyhimmästä maasta vain Guineassa ja Ruandassa on aloitettu rokotukset.

Suomessa on annettu yli 348 000 rokotusta. Vähintään yhden annoksen Suomessa on saanut yli 276 000 ihmistä.

"Pieni mutta tärkeä askel pitkällä matkalla"

Koronarokotukset aloitettiin lauantaina virukselta enimmäkseen säästyneessä Uudessa-Seelannissa. Aluksi maassa rokotetaan riskiryhmäläisiä ja ulkomailta palanneita sekä rajavirkailijoita ja karanteenityöntekijöitä.

Uusi-Seelanti on pitänyt tautitapaukset vähissä tiukan rajavalvonnan avulla. Viiden miljoonan asukkaan maassa on todettu koko pandemian aikana vain reilut 2 300 koronatartuntaa ja 26 virukseen liittyvää kuolemaa.

Uuden-Seelannin kansallinen terveysjohtaja Ashley Bloomfield kutsui rokotusten aloittamista "pieneksi mutta tärkeäksi askeleeksi pitkällä matkalla." Rokotusohjelmasta huolimatta hallitus on arvioinut, että ulkomaiset matkailijat eivät pääse maahan vielä tämän vuoden aikana.

Elämä Uudessa-Seelannissa on ollut viime kuukausina olemattomien koronatapausten ansiosta lähes normaalia. Maan suurin kaupunki Auckland oli alkuviikosta kolme päivää tiukassa koronasulussa, koska kaupungissa todettiin kolme koronatartuntaa.

Myös naapurimaa Australiassa koronatapauksia on ollut kansainvälisessä vertailussa vähän, mikä Uuden-Seelannin tavoin on luettu tiukan rajavalvonnan ja paikallisten täsmäsulkujen ansioksi. Australiassa rokottaminen alkaa maanantaina.

Argentiinan terveysministeri erosi annettuaan rokotuksia jonon ohi

Argentiinassa maan terveysministeri on eronnut tehtävästään koronarokoteskandaalin takia. Presidentti Alberto Fernandez pyysi ministeri Gines Gonzalez Garciaa eroamaan, koska Gonzalez Garcia oli päästänyt ystäviään rokotejonon ohitse.

Skandaali puhkesi, kun toimittaja Horacio Verbitsky, 71, kertoi radiossa saaneensa rokotteen terveysministerin toimistossa, koska on tämän pitkäaikainen ystävä. Siinä vaiheessa Argentiinassa rokotettiin vasta terveydenhoidon työntekijöitä. Yli 70-vuotiaiden rokotukset alkoivat Buenos Airesissa keskiviikkona.

Paikallismedian mukaan terveysministeriössä oli rokotettu myös muita lähellä hallintoa olevia ihmisiä.

Presidentti Fernandez, 61, rokotettiin tv-kameroiden edessä argentiinalaisten kannustamiseksi ottamaan rokotus.

Vastaava skandaali on ravistellut tässä kuussa myös toista Etelä-Amerikan maata Perua, jossa noin 500 hallituksen virkamiehen epäillään saaneen rokotteen jonon ohi. Joukossa on maan entinen presidentti sekä hallituksen ministereitä, ja Perun terveysministeri ja ulkoministeri ovat jo eronneet skandaalin takia.

Perulaispoliitikkojen epäillään saaneen rokoteannoksia, jotka oli tarkoitettu Perussa tehtävien kiinalaisen Sinopharmin rokotteen kliinisten kokeiden henkilökunnalle.

Koronavirus on tehnyt pahaa jälkeä niin Argentiinassa kuin Perussa. 45 miljoonan asukkaan Argentiinassa on todettu pandemian aikana yli kaksi miljoonaa tartuntaa ja yli 50 000 virukseen liittyvää kuolemaa. 33 miljoonan asukkaan Perussa tartuntoja on tilastoitu yli 1,2 miljoonaa ja kuolemia yli 44 000.