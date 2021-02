Gazan vesipulaan haetaan apua jäteveden puhdistamisesta kasteluun, mukana myös suomalaisyritys

Israelin ja Egyptin saartama Gazan palestiinalaisalue Välimeren rannalla on pituudeltaan noin 40 ja leveydeltään 10 kilometriä. Osapuilleen Nurmijärven kunnan kokoisella alueella asuu yli kaksi miljoonaa ihmistä.

Gazan monista ongelmista yksi on ollut pitkään jatkunut puute puhtaasta juoma- ja kasteluvedestä. Tilanteen ennustetaan entisestään pahenevan paitsi väestökasvun lisäksi myös siksi, että ilmastonmuutos vähentää tulevaisuudessa sademääriä alueella.

Pohjavettä Gazassa on pilannut niin suolainen merivesi kuin saastuminen. Suurin osa alueen vedestä ei ole juomakelpoista vaan sitä pitää tuoda Gazaan pullotettuna.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Eräs keino tilanteen helpottamiseksi on jäteveden puhdistaminen ja hyötykäyttö. Suomalainen konsulttiyritys FCG (Finnish Consulting Group) on mukana viime vuoden puolella käynnistyneessä hankkeessa, jonka tavoitteena on puhdistaa jätevedestä kasteluvettä maataloudelle ja säästää samalla juomakelpoista vettä kastelukäytöstä.

Ranskan kehitysviraston AFD:n rahoittaman viisivuotisen puhdistamohankkeen budjetti on 900 000 euroa. Osana projektia rakennetaan myös aurinkovoimaloita tukemaan alueen kestävää kehitystä.

Paikalliset toteuttavat

Suomalaisyritys tuo hankkeeseen osaamista projektin hallinnasta ja vesihuollon kehittämisestä, mutta vastuu käytännön toteutuksesta on palestiinalaisten omalla vesihallinnolla (Palestinian Water Authority) yhdessä kahden paikallisen yrityksen kanssa.

– Yhteistyössä paikallisten kanssa varmistetaan hankkeen onnistuminen ja sen tuomat hyödyt pitkälle tulevaisuuteen, kertoo hanketta FCG:llä johtava Torbjörn Öckerman tiedotteessa.

FCG on ollut mukana tukemassa Gazan alueen vesihankkeita jo vuodesta 2004 ja myös rakentamassa aiempia Gazan jätevesilaitoksia.

Gazan vesipulmiin on kehitelty myös pienimuotoisempia ja vähemmän perinteisiä ratkaisuja. Israelilainen Watergen-yhtiö on esimerkiksi lahjoittanut alueelle kaksi aurinkoenergialla toimivaa laitetta, jotka keräävät kosteutta ilmasta tiivistäen ja puhdistaen sen juomakelpoiseksi vedeksi.