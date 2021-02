Texasilaiset ovat saaneet talvimyrskyn vuoksi tuhansien dollarien sähkölaskuja

Yhdysvalloissa texasilaisviranomaiset ovat saaneet vihaista palautetta osavaltion asukkailta, joista moni on saanut tuhansien dollarien suuruisia sähkölaskuja osavaltiota kurittaneen talvimyrskyn vuoksi.

Myrskystä ja sen tuomista poikkeuksellisista pakkasista kärsi useampi osavaltio maan etelä- ja keskiosissa viime viikolla. Myrskyn vuoksi yli 70 ihmisen arvioidaan kuolleen.

Miljoonat jäivät myrskyn vuoksi väliaikaisesti sähköttä, ja pakkaset ovat muun muassa jäädyttäneet vesijohtoja. Vielä sunnuntaina miljoonat texasilaiset olivat vailla puhdasta juomavettä.

– Kaikki tällä viikolla tapahtunut oli ennustettavissa ja estettävissä, Houstonin pormestari Sylvester Turner sanoi yhdysvaltalaiskanava CBS:llä paikallista aikaa sunnuntaina.

Turnerin mukaan on ollut pitkään selvää, että Texasin itsenäinen sähköverkko on haavoittuvainen äärimmäisen sään edessä. Hänen mukaansa Houstonissa tarvitaan edelleen putkimiehiä sekä putkitöihin tarvittavia tarvikkeita.

Palvelun palauttamisessa on kuitenkin edistytty. Sekä Houston että lähellä sijaitseva Galvestonin kaupunki poistivat sunnuntaina määräyksen, jonka mukaan asukkaiden tulisi keittää juomavetensä.

Houston on Yhdysvaltain neljänneksi suurin kaupunki.

Yhden asiakkaan sähkölasku nousi lähes 17 000 dollariin

Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä Texasissa oli sähköttä vielä yli 20 000 kotitaloutta. Asia selviää sähkökatkoja Yhdysvalloissa tarkkailevan PowerOutage.us-verkkosivuston seurannasta.

Sähköt on saatu palautettua jo valtaosaan noin 29 miljoonan asukkaan Texasia, mutta laajojen sähkökatkojen jälkeen osavaltion asukkaita odotti seuraava kurimus: ylettömät sähkölaskut. Siinä missä valtaosalla texasilaisasiakkaista on kiinteähintainen sähkösopimus, on osa solminut vaihtelevahintaisen sopimuksen.

Näistä jälkimmäisellä vaihtoehdolla voi säästää rahaa hyvän sään aikana, mutta kylmällä ilmalla kustannukset saattavat kasvaa räjähdysmäisesti.

Osa sähkölaskuista on ollut tuhansien eurojen suuruisia. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan erään texasilaisasiakkaan sähkölaskun suuruus oli päätähuimaava 16 752 dollaria eli noin 13 800 euroa.

Texasin kuvernööri Greg Abbot tapasi lauantaina sekä republikaanien että demokraattien edustajia keskustellakseen laskutusongelmasta.

– Meillä on vastuu suojella texasilaisia piikeiltä heidän energialaskuissaan, hän sanoi.

Houstonin pormestarin Turnerin mielestä osavaltion tulisi kantaa vastuu ylettömistä laskuista, eikä "yksittäisten kuluttajien, jotka eivät aiheuttaneet tätä katastrofia".

Texas Tribune -lehden mukaan julkisen palvelun komissio allekirjoitti sunnuntaina kaksi erillistä sähkö- ja vesiyhtiöihin kohdistuvaa väliaikaista määräystä.

Ensimmäinen määrää yhtiöitä lopettamaan sähköjen tai vesien katkaisemisen asiakkailta, jotka eivät ole maksaneet laskujaan. Toisella puolestaan estettiin väliaikaisesti yhtiöitä lähettämästä laskuja tai laskuarvioita asiakkaille.

Myrskyn kustannukset voivat nousta hurrikaani Harveyn tasolle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on julistanut valtaosaan Texasia hätätilan, jonka myötä osavaltiolle voidaan tarjota paljon kaivattua taloudellista ja hallinnollista apua.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki kertoi sunnuntaina, että Biden toivoo voivansa vierailla Texasissa ehkä jo alkuviikosta, jos hän voi tehdä vierailunsa häiritsemättä palautumistoimia.

Texasilainen republikaanien kongressiedustaja Michael McCaul on sanonut, että tuoreen sääkriisin taloudelliset vaikutukset voivat nousta samalle tasolle kuin hurrikaani Harveyn, joka kuritti Texasia vuonna 2017. Hirmumyrsky aiheutti arviolta 125 miljardin dollarin eli noin 103 miljardin euron suuruiset vahingot.

McCaulin mukaan Bidenin hätätilajulistus voisi auttaa texasilaisia maksamaan kohtuuttomia sähkölaskujaan.

Osavaltion ja paikallistason viranomaiset ovat vaatineet tutkintaa siitä, miten sähkökriisistä pääsi muodostumaan niin tuhoisa. Demokraattisenaattori Tina Smith on puolestaan vaatinut liittovaltion tason tutkintaa.