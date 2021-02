Pfizerin koronarokote osoittautui yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa teholtaan 94-prosenttiseksi

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tuoreessa, yli miljoonan ihmisen tutkimuksessa 94-prosenttisen tehokkaaksi.

Israelissa tehty ja lääketieteen lehti New England Journal of Medicinessa keskiviikkona julkaistu tutkimus on ensimmäinen vertaisarvioitu käytännön tutkimus, joka osoittaa joukkorokotuskampanjoiden voiman pandemiaa vastaan.

Tutkimus osoittaa lisäksi, että rokotteella on todennäköisesti myös vahva suojaava hyöty tartuntoja vastaan, mikä on puolestaan tärkeää viruksen leviämisen estämisessä. Texasilaisen A&M -yliopiston virologi Ben Neumanin mukaan tutkimus antaa viitteitä siitä, että keinot koronaviruksen pysäyttämiseksi ovat käsillä.

Eteläafrikkalaista virusmuunnosta varten kehitetty Modernan koronarokote valmiina testaukseen

Yhdysvaltalaisen Modernan kehittämä, koronaviruksen eteläafrikkalaista muunnosta vastaan suunnattu tehosterokotus on valmiina testausta varten. Yhtiön mukaan tehoste on lähtenyt testaukseen Yhdysvaltain terveysvirastolle (NIH).

Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel kertoo yhtiön odottavan innolla kliinisten testausten alkamista ja kertoo heidän olevan kiitollisia NIH:lle jatkuneesta yhteistyöstä pandemian vastaisessa taistelussa.

Vaikka Modernan alkuperäisen koronarokotteen on nähty alustavien testien perusteella toimivan myös tuoreita koronamuunnoksia vastaan, yhtiö kertoi kehittävänsä muunnosta vastaan suunnattua rokotetta.