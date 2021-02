Lehti: New Yorkissa leviää uusi huolestuttava koronavirusmuunnos – Yhdysvalloissa nousi jo aiemmin huoli Kalifornian muunnoksesta

Yhdysvalloissa New Yorkin kaupungissa leviää kovaa vauhtia uusi huolta herättävä koronavirusmuunnos, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times

Asia selviää kahdesta erillisestä tutkimuksesta, joita ei ole vielä vertaisarvioitu tai julkaistu tieteellisessä julkaisussa. Asiantuntijoiden mukaan tutkimusten tulosten yhtenäisyys viittaa kuitenkin siihen, että tieto uuden muunnoksen leviämisestä on todellinen.

Kalifornian teknillisen korkeakoulun Caltechin tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen mukaan muunnos havaittiin New Yorkissa marraskuussa otetuista näytteistä. Yhteiseen tietokantaan helmikuun aikana lisätyistä New Yorkista otetuista geeninäytteistä noin joka neljäs on uuden muunnoksen mukaisia.

Muunnoksen kerrotaan olevan mahdollisesti aiempia versioita vastustuskykyisempi kehitetyille rokotteille.

Caltechin tutkijat julkaisivat omat tuloksensa verkossa tiistaina. Toisen tutkimuksen ovat puolestaan tehneet Columbian yliopiston tutkijat. Tutkimus on New York Timesin mukaan ladattu jo palvelimelle, mutta se ei ole vielä julkisesti esillä.

Kalifornialaismuunnos tarttuvampi ja vakavampi

Tiedot newyorkilaismuunnoksesta ovat jatkoa aiemmin viikolla nousseille muunnoshuolille. New York Timesin lisäksi Kaliforniassa alkujaan tavatusta muunnoksesta on kertonut myös muun muassa uutiskanava CNN.

Uutiskanavan mukaan kaksi kalifornialaismuunnoksesta kertovaa tutkimusta viittaavat siihen, että uusi muunnos on paitsi aiempaa tarttuvampi, myös mahdollisesti aiempia virusmuotoja vakavampaa tautia aiheuttava.

Sanfranciscolaisyliopisto UCSF:n tutkijaryhmän mukaan uudesta muunnoksesta on tullut viime aikoina yhä yleisempi.

Tutkijat ovat testanneet virusnäytteitä osavaltion viime aikojen tartuntaryppäistä. CNN:n mukaan muunnosta ei ollut havaittavissa vielä syyskuussa otetuista näytteistä, mutta tammikuun loppuun mennessä puolet näytteistä oli uuden muunnoksen mukaisia.

Myöskään kalifornialaismuunnosta käsitteleviä tutkimuksia ei ole vielä vertaisarvioitu tai julkaistu tieteellisessä julkaisussa.

Kaliforniassa yli 50 000 koronakuolemaa

Kalifornia ylitti New York Timesin mukaan paikallista aikaa keskiviikkona ensimmäisenä osavaltiona 50 000 koronaan liittyvän kuoleman rajapyykin.

Yhdysvalloissa ylittyi aiemmin tällä viikolla puolen miljoonan koronakuoleman rajapyykki. Baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maassa on kirjattu yhteensä jo yli 505 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Tartuntoja maassa on varmistettu yli 28,3 miljoonaa.

Johns Hopkinsin seurannan ja New York Timesin tietokannan mukaan Kaliforniassa on varmistettu pandemian aikana yhteensä yli 3,5 miljoonaa tartuntaa.