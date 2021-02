Etelä-Amerikan väkirikkaimmassa maassa Brasiliassa on kirjattu yhteensä yli 250 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertovat maan terveysviranomaiset. Synkkä rajapyykki ylittyi lähes tasan vuosi sen jälkeen, kun maassa oli vahvistettu ensimmäinen koronavirustartunta.

Tarkalleen Brasiliassa on nyt vahvistettu 251 498 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yli 213 miljoonan asukkaan maassa koronavirukseen on kuollut miljoonaa asukasta kohden 1 178 ihmistä tilastosivusto Worldometerin mukaan. Suomessa vastaava luku on 133.

Määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on ollut Yhdysvalloissa, jossa ylittyi maanantaina 500 000 koronavirukseen kuolleen raja.

