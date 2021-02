Amnestyn raportti: Eritrealaisjoukot tappoivat satoja siviilejä Etiopian Tigrayssa – kyseessä todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin tuoreen raportin mukaan eritrealaisjoukot tappoivat satoja ihmisiä verilöylyssä Etiopiassa viime vuonna. Järjestön mukaan kyseessä on todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan.

Verilöyly tapahtui Etiopian pohjoisosissa Tigrayn alueella, jossa Etiopian liittovaltio ja Tigrayn kansan vapautusrintama (TKVR) ovat taistelleet marraskuun alusta asti.

TKVR:n johdon aiempien lausuntojen mukaan eritrealaisia sotilaita on ollut mukana Tigrayn joukkojen vastaisissa sotatoimissa, minkä Etiopian hallitus on kiistänyt. Joukkojen läsnäoloa Etiopiassa on kuitenkin dokumentoitu laajasti.

Amnesty on puhuttanut 41 todistajaa sekä perehtynyt alueelta otettuihin satelliittikuviin.

– Todisteet ovat vakuuttavia ja osoittavat karmivaan johtopäätökseen. Etiopian ja Eritrean joukot ovat tehneet useita sotarikoksia hyökkäyksessään Aksumin kaupungin valtaamiseksi, sanoi järjestön edustaja Deprose Muchena.

Muchenan mukaan Eritrean joukot tappoivat lisäksi systemaattisesti ja kylmäverisesti satoja siviilejä, mikä vaikuttaa täyttävän tunnusmerkistön rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Muchena vaatii Aksumin tapahtumista YK-johtoista tutkimusta.

Amnestylla yli 240 uhrin nimet

Taistelut Tigrayn alueella käynnistyivät marraskuun alussa, kun Etiopian pääministeri Abiy Ahmed määräsi hyökkäyksen Tigrayn kansan vapautusrintamaa vastaan.

Pääministeri julistautui konfliktin voittajaksi marraskuun lopulla, kun liittovaltion joukot marssivat osavaltion pääkaupunkiin Mekeleen. Taistelut alueella ovat kuitenkin jatkuneet tämänkin jälkeen.

Amnestyn mukaan eritrealaisjoukkojen pahimmat väkivallanteot tapahtuivat sen jälkeen, kun TKVR:n pieni aseistettu ryhmä hyökkäsi sotilaiden tukikohtaan 28. marraskuuta. Silminnäkijän mukaan eritrealaissotilaat saapuivat Aksumin kaupunkiin ja alkoivat tappaa ihmisiä sattumanvaraisesti.

Järjestö kertoo keränneensä yli 240 uhrin nimet, mutta ei pysty vahvistamaan uhrien kokonaismäärää.

Tietoa Tigrayn alueen tapahtumista on ollut vaikea saada, sillä Tigrayn tietoliikenneyhteydet ovat olleet poikki konfliktin alusta saakka.

Etiopia ja Eritrea sotivat TKVR:n valtakaudella

Amnestyn haastattelemien silminnäkijöiden mukaan eritrealaiset sotilaat oli helppo tunnistaa autojensa, kielensä ja heille ominaisten kasvoarpien perusteella. Joukot olivat myös avoimesti kertoneet olevansa eritrealaisia.

Tigrayn kansan vapautusrintaman johtajat käytännössä hallitsivat Etiopiaa kolme vuosikymmentä ennen kuin nykyinen pääministeri Abiy nousi valtaan. TKVR:n valtakauden aikana Etiopia ja Eritrea kävivät kaksi vuotta kestäneen sodan.

Abiylle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2019 muun muassa toimistaan Etiopian ja Eritrean välisen rauhan rakentamisessa.