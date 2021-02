Norja avaa rajan työmatkaliikenteelle Suomesta ja Ruotsista

Norjan hallitus on päättänyt avata rajansa päivittäiselle työmatkaliikenteelle Suomesta ja Ruotsista ensi maanantaista alkaen. Ehtona rajan ylittämiselle on todistus sekä työpaikasta että enintään viikon vanhasta negatiivisesta koronatestistä, joka on voitu tehdä jossain kolmesta maasta.