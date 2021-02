Nigeriassa yli 300 siepatun koulutytön vanhemmat odottavat tietoja lapsistaan

Nigeriassa yli 300 siepatun koulutytön vanhemmat odottivat tietoja lapsistaan lauantaina. Asemiehet hyökkäsivät perjantain vastaisena yönä tyttökouluun maan luoteisosassa ja sieppasivat tytöt makuusaleista.

Kyse oli kolmannesta kouluhyökkäyksestä vajaan kolmen kuukauden kuluessa.

Samaan aikaan useiden kilometrien päässä Kagaran koulusta siepatut opiskelijat ja opettajat olivat päässeet vapaaksi.

Asemiehet hyökkäsivät helmikuun puolivälissä maan keskiosassa Kagaran kouluun ja sieppasivat 38 ihmistä.

– Kaikki ovat kunnossa, mutta yksi heistä on sairaalahoidossa äärimmäisen uupumuksen takia. Joillakin on lieviä vammoja tai he ovat yhä järkyttyneitä, sanoi paikallishallinnon tiedottaja.

Useiden sieppausten takana ovat rikollisjoukkiot, joilla ei ole ideologisia kytköksiä, vaan jotka ovat liikkeellä lähinnä rahan toivossa.

Viranomaiset pelkäävät kuitenkin, että ryhmiin on soluttautunut myös jihadisteja maan koillisosista, missä armeija on käynyt jo toistakymmentä vuotta sotaa islamisteja vastaan.