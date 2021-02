Ex-presidentti Donald Trump puhuu konservatiivien konferenssissa Floridassa – tapahtumapaikalla kultainen Trump-patsas

Yhdysvalloissa entinen presidentti Donald Trump puhuu tänään konservatiiviaktivistien ja -poliitikkojen vuotuisessa konferenssissa Floridan Orlandossa.

Etukäteen on pohdittu, mitä Trump aikoo sanoa ja mitä kertoa omasta poliittisesta tulevaisuudestaan, kuten mahdollisesta ehdokkuudestaan vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Trumpin on määrä astua lavalle iltapäivällä paikallista aikaa eli myöhään illalla Suomen aikaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

New York Timesin mukaan perjantaina alkanut kokous on keskittynyt pitkälti jo nyt Trumpin ympärille. Tapahtumapaikalle on tuotu muun muassa kultainen Trumpia esittävä patsas, joka on korkeudeltaan lähes kaksi metriä, kertoo CNN.

Lisäksi kokouksen puhujat ovat Trumpia tukevia republikaaneita, kuten senaattori Ted Cruz.

– Washingtonissa on paljon ääniä, jotka haluavat vain viimeisen neljän vuoden katoavan -- haluan sanoa teille nyt: Donald Trump ei ole menossa mihinkään, Cruz totesi puheessaan tapahtumassa.

Osa republikaaneista on etäännyttänyt itseään kongressitalon tammikuisen mellakan jälkeen, jonka lietsomisesta Trumpia on syytetty. Juuri näitä republikaaneja ei ole myöskään osallistumassa tapahtumaan.

Esimerkiksi entinen varapresidentti Mike Pence ja senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell eivät osallistu tapaamiseen, kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

McConnell on muun muassa todennut Trumpin olleen vastuussa kongressin väkivaltaisesta valtauksesta.

Pence on taas maalattu monen Trump-kannattajan silmissä petturiksi sen jälkeen, kun hän vahvisti vaalituloksen Trumpin perättömistä vaalivilppiväitteistä huolimatta.