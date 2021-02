EU-maa Tshekki kyllästyi unionin rokoteviivästyksiin ja tilasi pistoksia Venäjältä, Unkarissa pääministeri Orban sai kiinalaisen lääkeyhtiö Sinopharmin rokotteen

Koronaviruksen kovasti kurittama Tshekki on pyytänyt Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia toimittamaan EU-maalle venäläisvalmisteista Sputnik V -koronarokotetta.

Asiasta kertoi sunnuntaina presidentti Milos Zeman, joka perusteli pyyntöä EU:n rokotetoimitusten viivästymisellä. Zemanin mukaan maa aikoo harkita myös kiinalaisten rokotteiden hankkimista.

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan Tshekissä on ollut edellisten 14 päivän aikana sataatuhatta asukasta kohden eniten uusia koronatartuntoja koko maailmassa. Uusien koronaan liittyvien kuolemien osalta vastaavana ajanjaksona on Tshekkiä edellä vain naapurimaa Slovakia.

Yhteensä noin 10,7 miljoonan asukkaan Tshekissä on annettu joulukuun jälkeen vasta 650 000 pistosta ja rokotteiden jakelu onkin ollut odotettua hitaampaa. Tshekkipäättäjät ovat syyttäneet viivästyksistä EU:n koronahankintojen hitautta.

– Pääministerin kanssa keskusteltuani olen lähettänyt kirjeen Vladimir Putinille ja pyytänyt häneltä Sputnik-rokotteen toimitusta, Zeman sanoi tshekkiläiskanava TV Primalla.

– Venäjän suurlähetystön tiedot antavat ymmärtää, että se (Sputnik-toimitus) voisi saapua muutamassa päivässä, jatkoi Venäjä- ja Kiina-myönteinen Zeman.

Zemanille ei kertomansa mukaan olisi ongelma, jos maassa käytettäisiin kiinalaisen lääkeyhtiö Sinopharmin rokotetta, sillä "rokotteilla ei ole ideologiaa".

Pääministeri Babis: EU-maat haluavat Sputnikia lähikuukausina

Euroopan lääkevirasto EMA ei ole antanut hyväksyntää kummallekaan rokotteelle. Zeman ja Tshekin pääministeri Andrej Babis kuitenkin sanoivat, etteivät aio odottaa EMA:n vihreää valoa. Babisin mukaan Tshekki tarvitsee vain leiman omalta kansalliselta lääkevirastoltaan.

Pääministeri painotti, että venäläisrokotetta haluaa yhteensä 65 maata, mukaan lukien kuusi EU-maata.

– Uskokaa, kun sanon, että EU:n jäsenmaat tulevat myös pyytämään Sputnikia muutaman kuukauden päästä, lisäsi populistimiljardööri Babis.

Sekä Zeman että Babis ovat saaneet molemmat annokset Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.

Aiemmin tässä kuussa Unkari aloitti ensimmäisenä EU-maana rokotukset sekä venäläisellä Sputnik V -rokotteella että kiinalaisen Sinopharmin rokotteella.

Unkari ja Tshekki poikkeavat EU:n yhteisestä linjasta, sillä useimmat EU-maat ovat keskittyneet unionin yhteisiin rokotehankintoihin. Unkari on kritisoinut rokotteiden lupakäsittelyjä ja hankintoja EU:ssa liian hitaiksi. Orban itse sanoi aiemmin suosivansa Sinopharmin rokotetta.

Orban onkin nyt saanut oman Sinopharm-pistoksensa. Pääministerin rokottamisesta kerrottiin tämän virallisella Facebook-sivulla, jossa oli myös kuvia ja videota rokotustilanteesta.

Unkarin presidentti Janos Ader on niin ikään saanut annoksen Sinopharmin rokotetta. Ader rokotettiin perjantaina, vain päivä sen jälkeen, kun Unkarin terveysviranomaiset ilmoittivat Sinopharmilla rokottamisen alkamisesta.

Orbanin syytetään kalastelevan Venäjän ja Kiinan suosiota

Orban on syyttänyt EU:n epäonnistuneen rokotetoimituksissa. Hän on kehottanut kansalaisia luopumaan kiinalaisrokotteeseen kohdistuvista huolista, minkä lisäksi rokotteen hyötyjä on myös mainostanut hallinnolle myönteinen media.

Ensimmäinen 500 000 Sinopharm-annoksen erä saapui Unkariin aiemmin tässä kuussa. Toukokuun loppuun mennessä maahan on määrä toimittaa vielä yhteensä 4,5 miljoonaa annosta Sinopharmin rokotetta.

Tähän mennessä lähes puoli miljoonaa unkarilaista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Valtaosa rokotuksista on tehty Pfizerin ja Biontechin rokotteella. Viranomaisten mukaan rokotustahti tuplaantuu kiinalaisrokotteiden myötä.

– Ilman kiinalaista ja venäläistä rokotetta olisimme isossa pulassa, Orban sanoi perjantaina.

Orbanin kriitikot ovat syyttäneet 57-vuotiaan pääministerin painostaneen terveysviranomaisia antamaan hyväksynnän EU:n rokotehankintojen ulkopuolisille pistoksille saavuttaakseen itse Kiinan ja Venäjän suosion.

Hallituksen viimekuinen määräys löyhensi merkittävästi rokotteiden hyväksymiskriteerejä.

Unkarin johtava lääkäriliitto on kuitenkin sanonut, ettei se voisi läpinäkyvyyden puutteiden vuoksi suositella "hyvällä omallatunnolla" kiinalais- tai venäläisrokotetta kollegoilleen.