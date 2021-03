Australian oikeusministeri kiistää syytöksen raiskauksesta 1980-luvulla

Australian oikeusministeri Christian Porter kiistää häneen kohdistuneen raiskaussyytöksen.

Porter, 50, kertoi keskiviikkona olevansa se aiemmin nimeämätön ministeri, jota on syytetty 16-vuotiaan tytön raiskaamisesta yli 30 vuotta sitten. Ministeri sanoi, ettei aio erota tehtävästään, mutta kertoi jäävänsä sairauslomalle syytösten aiheuttaman henkisen taakan takia.

Syytökset vuonna 1988 tapahtuneesta raiskauksesta tulivat ilmi viime viikolla, ja spekulaatiot asiasta olivat hallinneet Australian politiikkaa viime päivät. Syytöksen kohteena olevan ministerin henkilöllisyyttä ei ollut kerrottu julkisuudessa Australian kunnianloukkauslakien takia, ja hallitus oli joutunut vastailemaan kysymyksiin asiasta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Väitetyn raiskauksen uhri teki viime vuonna itsemurhan, eikä ollut vienyt asiaa poliisille. Pääministeri Scott Morrison oli sanonut viime päivinä, että asia kuuluu poliisille. Tiistaina poliisi kuitenkin ilmoitti, ettei tapauksessa ole riittävästi todisteita syytteiden nostamiseen. Sen jälkeen Porterin täytyi tulla asian kanssa julkisuuteen.

Tv-kameroiden edessä herkistynyt Porter sanoi olevansa "kuiskuttelukampanjan" uhri, ja sanoi, ettei syytteissä ole perää.

– Olen sopinut tänään pääministerin kanssa, että puhuttuani oman lääkärini kanssa otan lyhyen sairausloman arvioidakseni ja toivottavasti parantaakseni mielenterveyttäni, Porter sanoi.

Australian parlamentin toksiseksi kuvailtu työilmapiiri on herättänyt keskustelua viime vuosina. Parlamentissa on kerrottu tapahtuneen kiusaamista, häirintää ja seksuaalista ahdistelua. Myös hallitsevan keskustaoikeistolaisen liberaalipuolueen sisällä on syytetty olevan ongelmia naisten kohtelussa.

Viime kuussa pääministeri Morrison ilmoitti, että ahdistelusyytösten käsittelystä parlamentissa aloitetaan tutkinta.

Apua vaikeassa tilanteessa antaa Suomessa esimerkiksi Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin numerossa 09 2525 0111.