Yhdysvalloissa poliisi on tehostanut kongressin turvatoimia Washingtonissa, koska viranomaiset ovat saaneet tiedustelutietoja mahdollisesta yrityksestä tunkeutua rakennukseen huomenna.

Tiedustelutietojen mukaan juonen takana on tunnettu puolisotilaallinen ryhmittymä. Kongressin ympärille on rakennettu lisää esteitä ja rakennuksen suojaksi on komennettu lisää henkilöstöä.

QAnon-salaliittoteoreetikot uskovat, että Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump nousee uudestaan presidentiksi huomenna.

