Biden arvosteli Texasia ja Mississippiä maskeista luopumisesta

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden arvosteli keskiviikkona kovin sanoin Texasin ja Mississipin osavaltion viranomaisia, jotka ovat päättäneet luopua maskipakosta.

– Uskon tämän olevan suuri virhe. Toivottavasti kaikki tajuavat, että maskeilla on merkitystä: olemme juuri muuttamassa tämän taudin luonnetta. Viimeinen asia, jota nyt tarvitaan, on neandertalilainen ajattelu, jonka mukaan kaikki on jo hyvin: maski pois ja unohdetaan koko juttu, Biden jyrisi.

Yli puoli miljoonaa ihmistä on kuollut Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Hyvin käyntiin lähtenyt rokotusohjelma on kuitenkin saanut joitakin osavaltioita hölläämään epäsuosittuja koronarajoituksia.

