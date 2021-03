Myös Ruotsissa annettiin suositus Astra Zenecan rokotteen antamisestayli 65-vuotiaillekin

Ruotsissa terveysviranomaisten uuden suosituksen mukaan Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämää rokotetta voidaan antaa myös 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille ihmisille.

Aikaisemmin suositeltiin, että tätä rokotetta annettaisiin vain alle 65-vuotiaille.

Ruotsissa on tähän mennessä ollut yli 12 900 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronatartuntoja on pandemian aikana ollut reilut 680 000.

Myös Saksa suosittelee Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen käyttöä yli 65-vuotiaille, kertoo maan terveysministeriö.

Saksa linjasi tammikuussa, ettei rokotetta suositella yli 65-vuotiaille, koska maan viranomaisten mukaan rokotteen tehosta ei ollut tarpeeksi todisteita. Suositus on uusien tutkimusten myötä nyt muuttunut.

– Rokotekomissio suosittelee Astra Zenecan rokotetta nyt myös yli 65-vuotiaille. Tämä on hyvä uutinen vanhemmille ihmisille, jotka odottavat pistostaan, sanoi terveysministeri Jens Spahn uutistoimisto AFP:n mukaan.

Belgia ilmoitti keskiviikkona muuttaneensa Astra Zenecan rokotetta koskevaa suositustaan. Maa ilmoitti aloittavansa välittömästi yli 65-vuotiaiden rokottamisen yhtiön tuotteella. Merkelin tavoin myös Belgian terveysministeri Frank Vandenbroucke perusteli muutosta uusilla tutkimustuloksilla.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Ranska hyväksyi Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämän koronarokotteen antamisen myös 65–74-vuotiaille.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on hyväksynyt rokotteen käytön kaikille ikäryhmille, mutta jäsenmaat voivat itse päättää mahdollisista rajoituksista. Suomessa yläikäraja on 70 vuotta. Kansallisen rokoteasiantuntijaryhmän on kuitenkin määrä seuraavassa kokouksessaan pohtia, olisiko ikärajausta syytä muuttaa. Asiaa on tarkoitus käsitellä ryhmän kokouksessa ensi viikon tiistaina, kertoi asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, professori Ville Peltola STT:lle tiistaina.

– Sitä en lähde ennakoimaan, päätyykö asiantuntijaryhmä suosittamaan ikärajan muuttamista vai ei, Turun yliopistollisen sairaalan infektiotautiopin professori Peltola lisäsi.