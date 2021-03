Yli 17 000 terveydenhuollon ammattilaista on kuollut koronaan, kertoo Amnesty

Terveydenhuollon työntekijöistä maailmanlaajuisesti jo yli 17 000 on kuollut koronan aiheuttamaan tautiin, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.

Järjestö vaatii globaalin rokotteiden jakelutahdin pikaista tehostamista ja terveydenhuollon henkilöstön priorisoimista rokotuksissa.

Tuoreen analyysin mukaan esimerkiksi Etelä-Afrikassa terveydenhuoltoalalla yli 490 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Yhdysvalloissa yksistään hoivakodeissa työntekijöitä on kuollut reilut 1 500. Britanniassa puolestaan reilut 490 sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää on kuollut koronan aiheuttamaan tautiin.

Analyysin takana ovat Amnesty Internationalin lisäksi Palvelualojen maailmanliitto (UNI Global) ja Julkisalojen kansainvälinen liitto (PSI). Se on tehty yli 70 maan hallinnon, median, liittojen ja kansalaisyhteiskunnan julkaiseman datan pohjalta.