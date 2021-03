Paavi Franciscus lähti historialliselle vierailulle Irakiin

Paavi Franciscus on matkustanut historialliselle vierailulle Irakiin. Kukaan aiempi roomalaiskatolisen kirkon päämies ei ole käynyt tässä sotia ja sisäistä väkivaltaa kokeneessa muslimienemmistöisessä maassa. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on muun muassa Irakin johdon ja paikallisten pappien tapaamisia Bagdadissa.

Vierailun alla julkistamassa videoviestissään Franciscus kertoi saapuvansa Irakiin "rauhan pyhiinvaeltajana" ja haluavansa ojentaa käden myös muille uskonnoille. Irakissa on nykyisin kristittyjä enää alle prosentti maan 40-miljoonaisesta väestöstä.

Paavi sukkuloi muutaman päivän aikana lentokoneella, helikopterilla ja autolla yli 1 400 kilometrin matkan eri puolilla maata. Yksi vierailun huippukohdista on tapaaminen shiiamuslimien tärkeän johtajan, suurajatollah Ali al-Sistanin kanssa Najafissa.

Franciscus käy myös Irakin pohjoisosassa kurdialueella ja Niniven tasangoilla, missä monet Irakin jäljellä olevista kristityistä asuvat.

Vierailu Irakiin on Franciscuksen ensimmäinen ulkomaanmatka koronapandemian alkamisen jälkeen. Irakissa tautitilanne on paha, ja viranomaiset ovat määränneet laajoja sulkutoimia. Paavi itse on jo saanut koronarokotuksen.

Koronan lisäksi vierailuisäntien huolena ovat mahdolliset iskut Franciscusta vastaan, ja vierailun turvatoimet ovatkin mittavat.