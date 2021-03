Yhdysvalloissa presidenttija demokraattien ajama mittava koronaelvytyspaketti on jumiutunut maan senaattiin, jossa demokraatit eivät ole vielä saaneet kasaan vaadittua 50 ääntä paketin läpivientiin, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja politiikan lehti Hill

Senaatin istunto on jatkunut tuntitolkulla eikä ratkaisua ole näköpiirissä. Avainasemassa on Länsi-Virginian osavaltiota edustava demokraattisenaattori Joe Manchin. Manchin on asettunut vastustamaan elvytyspaketin sisältämiä työttömyyskorvauksia nykymuodossaan.

Mediatietojen mukaan Manchin saattaa tukea republikaanien muutosehdotusta, joka toisi koronapandemiassa työpaikkansa menettäneille pienemmät tuet lyhyemmäksi aikaa.

