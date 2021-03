Myanmarin sotilasjuntta palkkasi lobbarin kertomaan maan "todellisesta" tilanteesta

Juntta on palkannut israelilais-kanadalaisen lobbarin Ari Ben-Menashen "avustamaan maan todellisen tilanteen selittämisessä", käy ilmi konsultointisopimuksesta, josta on raportoinut ulkomaiden vaikutusoperaatioita seuraava yhdysvaltalainen Foreign Lobby. Ben-Menashe on vahvistanut sopimuksen mediahaastatteluissa.

Ben-Menashen mukaan myanmarilaiskenraalit ovat palkanneet hänen konsulttifirmansa auttamaan viestinnässä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa, jotka ovat "väärinymmärtäneet" tilanteen, Guardian kertoo. Hänelle on luvattu bonus, jos Myanmarin armeijaa vastaan asetettuja pakotteita puretaan.

Aiemmin Israelin sotilastiedustelussa työskennellyt Ben-Menashe on työskennellyt lobbarina myös muiden kiistanalaisten tahojen kanssa. Hänen aiempiin asiakkaisiinsa lukeutuvat muun muassa Zimbabwea pitkään hallinnut Robert Mugabe sekä Sudanin sotilasjuntta.

Mielenosoituksissa kuollut yli 50 ihmistä

Sotilasvallankaappausta vastustavat mielenosoitukset ovat yltyneet Myanmarissa verisiksi, kun poliisit ja sotilaat ovat muun muassa ampuneet mielenosoittajia. YK:n mukaan mielenosoituksissa on helmikuun alun jälkeen kuollut ainakin 54 ihmistä ja pidätetty yli 1 700 ihmistä.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet vaati torstaina sotilasjuntan turvallisuusjoukkoja "lopettamaan mielenosoittajien murhaamisen".

Kansalaisjärjestöjen mukaan sunnuntaina kolmea ihmistä ammuttiin Mandalayssa ja kahta Mandalayn kaakkoispuolella sijaitsevassa Baganissa, kertoo uutistoimisto AFP. Ammuttujen vammojen vakavuudesta ei ollut tietoja.

Protesteja järjestettiin Mandalayn ja Baganin lisäksi maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa ja ainakin kolmessa muussa kaupungissa.

Yangonissa viranomaiset ratsasivat sunnuntain vastaisena yönä maan syrjäytetyn johtajan Aung San Suu Kyin NLD-puolueen tiloja ja ottivat kiinni puolueen virkailijoita. Tiedossa ei heti ollut, kuinka monia pidätettiin.

Kansalaisjärjestöjen mukaan 58-vuotias puolueeseen kytköksissä ollut aluejohtaja sai surmansa ratsioiden yhteydessä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.