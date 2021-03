George Floydin kuolemasta syytetyn poliisin oikeudenkäynnin on määrä alkaa USA:ssa – "rikosoikeudellinen virstanpylväs ja yksi maan historian tärkeimmistä oikeudenkäynneistä"

Yhdysvalloissa on määrä alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa poliisia syytetään maata viime vuonna kuohuttaneesta mustan miehen kuolemasta.

George Floyd kuoli toukokuun lopussa Minneapolisissa, kun poliisi painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan. Tapauksesta levinnyt silminnäkijävideo järkytti Yhdysvalloissa ja ympäri maailman. Videolla Floyd muun muassa kertoi toistamiseen, ettei hän pysty hengittämään.

Yhdysvalloissa alkoivat laajat mielenosoitusaallot, joissa vastustettiin muun muassa poliisiväkivaltaa ja rakenteellista rasismia. Black Lives Matter -liikehdintä läikkyi myös maan rajojen ulkopuolelle, ja tukimielenosoituksia järjestettiin ympäri maailmaa, Helsingissäkin.

Oikeuden eteen odotettua 44-vuotiasta poliisia Derek Chauvinia syytetään toisen asteen murhasta, joka vastaisi Suomessa tappoa.

Chauvinin lisäksi kolme muuta poliisia on joutumassa erikseen oikeuden eteen, joskin heidän syytteensä ovat Chauvinin vastaavia lievemmät. Kaikki neljä kuolemantapaukseen liittynyttä poliisia on erotettu Floydin kuoleman jälkeen.

Paikalla olleet poliisit kertoivat ottaneensa 46-vuotiasta Floydia kiinni, koska hänen epäiltiin käyttäneen väärennettyä 20 dollarin seteliä kaupassa.

Poliisin joutuminen rikossyytteeseen on poikkeuksellista

Tiukkojen turvatoimien alla järjestettävä oikeuskäsittely lähetetään suorana. Minnesotan oikeusministerin kanslia on kutsunut oikeuskäsittelyyn avukseen nimekkään asianajajan Neal Katyalin. Hän toimi presidentti Barack Obaman hallintokaudella maan oikeusministeriössä, jossa hän oli koko ministeriön neljänneksi korkea-arvoisin virkamies.

Katyal kuvaili Chauvinin oikeudenkäyntiä rikosoikeudelliseksi virstanpylvääksi ja yhdeksi maan historian tärkeimmistä oikeudenkäynneistä.

Poliisin käytäntöjä tuntevan neuvonantajan Ashley Heibergerin mukaan jo pelkästään se, että poliisi joutuu rikossyytteeseen vallan väärinkäytöstä, on poikkeavaa. Heibergerin mukaan on vieläkin harvinaisempaa, että poliisi tulisi tuomituksi, sillä valamiehillä on taipumus kääntyä virkavallan puolelle poliisin ollessa syytettynä.

Chauvinin tapauksen olosuhteet ovat kuitenkin niin kyseenalaiset ja ongelmaiset, ettei yksikään poliisi tai poliiseja edustava ryhmä ole Heibergerin tietojen mukaan puolustanut syytetyn toimia. Heiberger on itse entinen poliisi.

Puolustusasianajaja: Toimi koulutuksensa mukaisesti

Yhteensä 19 vuotta poliisina toiminut Chauvin vapautettiin syksyllä takuita vastaan vankilasta. Hänen takuusummakseen määrättiin oikeudessa miljoona dollaria.

Chauvinin odotetaan kiistävän oikeuden edessä syyllisyytensä. Miehen asianajajan Eric Nelsonin mukaan hänen asiakkaansa oli toiminut Minneapoliksen poliisilaitoksen käytäntöjen sekä oman koulutuksensa ja työtehtäviensä mukaisesti.

– Hän toimi juuri niin kuin häntä oli koulutettu toimimaan, Nelson sanoi.

Nelsonin mukaan Floyd olisi kuollut fentanyylin yliannostukseen. Lääkäriseura Duodecimin ylläpitämän Terveyskirjaston mukaan fentanyyli on morfiinin sukuinen voimakas kipulääke, jota käytetään pitkäaikaisen, vaikean kivun hoitoon.

Ruumiinavauksen yhteydessä Floydin elimistöstä löytyi jäämiä fentanyylistä, mutta ruumiinavausraportin mukaan miehen kuolinsyy oli niskaan kohdistunut paine.

Floydin perhettä edustava ihmisoikeusasianajaja Ben Crump sanoi lauantaina odottavansa puolustusasianajajien yrittävän mustamaalata Floydin.

– He tulevat kutsumaan Georgea kaikeksi muuksi kuin Jumalan lapseksi, ja yrittävät saada teidät unohtamaan, mitä näitte videolla, Crump sanoi.

Valamiesehdokkaat joutuivat vastaamaan pitkälliseen kyselyyn

Chauvinin tuomitsemiseen tarvitaan 12-henkiseltä valamiehistöltä yksimielinen päätös. Jos yksikään valamiehistä äänestää tuomitsemista vastaan, voi päätös johtaa jopa uuteen rasisminvastaisten mielenosoitusten aaltoon Yhdysvalloissa.

Oikeudenkäynnin ajaksi Minneapolisiin on kutsuttu lisäturvaksi myös kansalliskaartin joukkoja ja oikeustalon kerrotaan muistuttavan sotilasleiriä.

Oikeuskäsittelyn on määrä alkaa maanantaina valamiesten valinnalla. Mahdolliset valamiehet ovat joutuneet vastaamaan oikeudenkäynnin alla 15 sivun mittaiseen kyselyyn, jossa kysytään muun muassa heidän näkemystään Black Lives Matteriin ja tiedustellaan, ovatko he itse osallistuneet poliisiväkivaltaa vastustaneisiin mielenilmauksiin.

Lisäksi heiltä on kysytty muun muassa sitä, kuinka monta kertaa he ovat nähneet Floydin kuolemasta kuvatun videon.