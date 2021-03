Libanonilaiset jälleen kaduilla yhä pahenevan talouskriisin vuoksi

Lähi-idässä Libanonissa mielenosoittajat ovat tukkineet pääkaupunki Beirutiin johtavia teitä osoittaakseen mieltä niin maan talouskriisin kuin poliittisen pattitilanteen vuoksi.

Libanon on kärsinyt pahimmasta talouskriisistä vuosikymmeniin, jota koronapandemia on edelleen vaikeuttanut. Libanonin punnan arvo on romahtanut jopa 80 prosenttia, ja eri tuotteiden hinnat ovat nousseet hurjaa tahtia. Jopa yli puolen maan väestöstä arvioidaan elävän köyhyysrajan alapuolella.

Libanonissa on protestoitu viime vuosina laajasti niin maan poliittista järjestelmän, korruption kuin viime syksyn tuhoisan satamaräjähdyksen vuoksi. Maa on ollut myös ilman toimivaa hallitusta räjähdyksen jälkeen.

