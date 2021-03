Mauritiuksella pelätään taas öljyvuotoa – pohjaan osuneen troolarin kyydissä on 130 tonnia polttoainetta

Intian valtamerellä sijaitsevalla Mauritiuksella rannikkovartiosto ja armeija on lähetetty rannikkovesillä merenpohjaan juuttuneen troolarin avuksi estämään mahdolliset ympäristövahingot. Kiinan lipun alla liikkuva alus osui pohjaan sunnuntaina iltapäivällä lähellä pääkaupunki Port Louisia.

Aluksen kyydissä on 130 tonnia öljyä. Kalastusministeriön mukaan sukeltajat eivät ole löytäneet aluksesta vuotoja tai halkeamia, ja polttoaine yritetään siirtää säiliöstä pois turvallisesti.

Öljyn pumppaaminen pois alkaa tiistaina, ja ministeriö arvioi operaation kestävän neljästä viiteen päivää. Lisäksi viranomaiset yrittävät irrottaa aluksen karilta. Varotoimena veteen on viety öljypuomeja.

130 polttoainetonnin lisäksi aluksella on viiden tonnin verran voiteluöljyä.

Kalastusministeri Sudheer Maudhoo on sanonut, että tapahtuneesta on aloitettu tutkinta ja poliisi on käynyt jumiin jääneellä aluksella sekä takavarikoinut dokumentteja.

Paikalliset asukkaat ovat kertoneet uutistoimisto AFP:lle nähneensä öljyä rannikolla.

Viime heinäkuussa Mauritiuksen lähellä karille ajaneesta rahtialuksesta valui mereen yli tuhat tonnia polttoainetta. Alus ehti olla jumissa yli viikon ennen kuin se alkoi vuotaa, ja kun hallitus lopulta pyysi kansainvälistä apua, öljy oli jo ulottunut rantaan ja peittänyt alleen mangrovepuita ja koralleja sekä muita hauraita ekosysteemejä.

Tapaus oli maan historian pahin ympäristökatastrofi, ja rahtialuksen liikennöitsijä ilmoitti syyskuussa maksavansa miljoonakorvaukset tuhojen korjaamiseksi. Kymmenettuhannet ihmiset osoittivat viime vuonna mieltään vastalauseena maan hallituksen toimille kriisin aikana.

Monet Mauritiuksen 1,3 miljoonasta asukkaasta saavat elantonsa kalastuksesta ja turismista.