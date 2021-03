Latinalaisessa Amerikassa yli 700 000 ihmistä kuollut koronavirukseen liittyen

Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella yli 700 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen, kertovat uutistoimisto AFP:n laskemat. AFP pohjaa laskelmansa viranomaislähteisiin.

AFP:n mukaan maanosista ja alueista enemmän koronavirukseen liittyviä kuolemia on vain Euroopassa.

Latinalaisen Amerikan valtioista määrällisesti pahiten koronaviruksesta on kärsinyt lähes 215 miljoonan asukkaan Brasilia, jossa on Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan todettu yli 266 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Lähes 130 miljoonan asukkaan Meksikossa koronavirukseen liittyviä kuolemia on yli 190 000.

Brasilian ja Meksikon jälkeen pahin tilanne Latinalaisessa Amerikassa on Kolumbiassa, jossa on todettu yli 60 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kolumbiassa on 51 miljoonaa asukasta.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Brasiliassa yli 11 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan. Kolumbiassa tartunnan on saanut lähes 2,3 miljoona ihmistä ja Meksikossa tartuntoja on todettu 2,1 miljoonalla ihmisellä.

Maailmassa määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia on yksittäisistä valtioista todettu Yhdysvalloissa, yli 525 000. Yli 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on vahvistettu koronavirustartuntoja yli 29 miljoonaa.