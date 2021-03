YK:n turvallisuusneuvosto on tuominnut Myanmarissa sotilasjuntan väkivallan rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. Poliisin ja armeijan väkivaltaisissa otteissa vallankaappausta vastustavien mielenosoitusten tukahduttamiseksi on kuollut jo yli 60 ihmistä. Lähemmäs 2 000 ihmistä on otettu kiinni.

Turvallisuusneuvosto on tähän mennessä tuominnut väkivaltaisuudet vain kerran aiemmin, sillä pysyvä jäsen Kiina on ollut vastahakoinen tuomitsemaan Myanmarin juntan toimia. Juntan väkivalta mielenosoittajia vastaan on muuttunut yhä rajummaksi. Kumiluotien ja kyynelkaasun lisäksi armeja ja sotilaat ovat alkaneet käyttää kovia ammuksia. Samalla tuhannet valtion virkamiehet hidastavat hallinnon toimintaa kansalaistottelemattomuuden keinoin vastalauseena helmikuun alussa tapahtuneelle kaappaukselle.