Tanska keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön toistaiseksi, syynä veritulpat

Tanska keskeyttää Astra Zenecan koronarokotteen käytön toistaiseksi, kertoo pääministeri Mette Frederiksen. Syynä ovat useiden henkilöiden saamat vakavat veritulppaoireet, kertovat maan terveysviranomaiset.

Terveysviranomaisten mukaan vielä ei kuitenkaan voida sanoa, onko rokotusten ja veritulppien välillä yhteys.

Terveyshallinnon johtajan Sören Broströmin mukaan päätös ei ollut helppo, koska rokotukset ovat Tanskassa olleet hyvässä vauhdissa.

– Mutta juuri sen takia, että olemme saaneet niin paljon rokotettua, meidän on reagoitava ajoissa, jos on olemassa mahdollisuus vakavista seurauksista. Meidän on saatava selvyys, ennen kuin voimme jatkaa Astra Zenecan rokotteen käyttöä, Bronström sanoo tiedotteessaan.

Frederiksen ei vielä osannut sanoa, mikä merkitys asialla on rokotusten etenemiseen.

– Tämä on luonnollisesti valitettavaa, mutta on vielä liian aikaista sanoa, mitä tämä tulee merkitsemään, Frederiksen sanoi.