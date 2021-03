Viron koronakriisi synkkenee, uusi päiväkohtainen ennätys tartunnoissa

Virossa on rekisteröity vuorokauden aikana 1 957 koronatartuntaa. Maan terveysviranomaisten mukaan kyseessä on korkein päiväkohtainen määrä tähän mennessä, kertoo Viron yleisradio ERR.

Tartunnoista liki 900 rekisteröitiin pääkaupungissa Tallinnassa. Testeistä liki 21 prosenttia oli positiivisia.

Viron terveysviranomaiset ovat kertoneet jo aikaisemmin, että maan sairaalapaikat alkavat olla koronan vuoksi lopussa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Virossa alkaa tänään kuukauden kestävä, erittäin tiukka koronasulku. Kaikki koulut suljetaan, ja vanhempia on kehotettu olemaan viemättä lapsiaan päiväkoteihin. Liikkeistä vain ruokakaupat, apteekit ja huoltoasemat saavat pitää ovensa auki. Ravintolat saavat myydä vain noutoruokaa, ja liikunnan harrastaminen sisätiloissa kielletään.

Syy tiukkoihin toimiin Virossa on nopeasti ja laajalle levinnyt brittimuunnos, joka on täyttänyt maan sairaalat koronapotilailla. Pääministeri Kaja Kallaksen mukaan rajoitusten tavoitteena on vähentää ihmisten välisiä kontakteja ja siten katkoa tartuntaketjuja.