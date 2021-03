Christie's huutokauppasi Beeplen digitaalisen taideteoksen 69 miljoonalla dollarilla

Pelkästään digitaalisena olemassa oleva taideteos on myyty Christie'sin verkkohuutokaupassa ennätysmäiseen 69 miljoonan dollarin (58 miljoonan euron) hintaan. Teoksen "Everydays – The First 5000 Days" on luonut amerikkalaistaitelija Mike Winkelmann, joka käyttää taitelijanimeä Beeple.

Kyseessä on korkein hinta, mitä digitaalisesta teoksesta on koskaan maksettu. Teos on kollaasi kuvista, joita Beeple on postannut nettiin päivittäin vuodesta 2007. Teoksesta tehtiin helmikuussa NFT, eli non-fungible token, suomeksi ei-vaihtokelpoinen rahake. Aitous ja omistusoikeus todistetaan lohkoketjutekniikalla, jota käytetään myös kryptovaluutoissa. Perinteikäs Christie's ilmoitti myynnin yhteydessä olevansa valmis ottamaan maksun vastaan kryptovaluutta Ethereumin muodossa, kertoo New York Times. Toinen Beeplen NFT- teos "Crossroads" myytiin helmikuussa eteenpäin 6,6 miljoonalla dollarilla. 10 sekunnin videolla nähdään animoituja jalankulkijoita, jotka vaeltavat maassa makaavan Donald Trumpin näköisen alastoman miehen ohi.