Virossa pitkälti yli 1 300 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa – Tshekissä yli 11 000

Virossa on rekisteröity 1 358 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertovat maan terveysviranomaiset. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yhdeksän ihmistä, kertoo Viron yleisradio ERR

Uusista tartunnoista liki 650 kirjattiin maan pääkaupungissa Tallinnassa.

Sairaaloissa on 658 koronapotilasta. Potilaiden määrä on kasvanut 86:lla.

Runsaat yhdeksän prosenttia virolaisista on saanut ainakin koronarokotteen ensimmäisen pistoksen.

Valtaosa virolaisista haluaisi niin ikään, että maahan julistettaisiin koronan vuoksi hätätila, kuten tehtiin viime keväänäkin. Taannoisen mielipidemittauksen mukaan hätätilan kannalla on 69 prosenttia vastaajista.

Koronakriisin hoito ei myöskään Virossa näytä satavan hallituksen laariin, sillä pitkälti yli puolet vastaajista, 58 prosenttia, oli erittäin tai melko tyytymättömiä hallituksen tapaan hoitaa tilannetta.

Norstat-yhtiön tekemään pikakyselyyn vastasi 500 yli 18-vuotiasta virolaista keskiviikkona ja torstaina.

Tshekki synkässä tilastokärjessä Euroopassa

Tshekki keikkuu Euroopan synkässä tilastokärjessä koronavirustartuntojen ilmaantuvuuden määrässä. Perjantaina maassa kirjattiin yli 11 000 uutta koronatartuntaa. Koko epidemian aikana koronavirustartuntaa liitettyjen kuolemien määrä lähentelee vajaan 11 miljoonan asukkaan maassa jo 23 000:ta.

Sosiaalisessa mediassa, viestipalveluissa ja kiertokirjeissä jyllää samaan aikaan toisenlainen vitsaus, joka vaikeuttaa entisestään taistelua pandemiaa vastaan. Mielikuvituksellisten valeuutisten teksteissä ja videopätkissä muun muassa kerrotaan, miten koronarokoneet todellisuudessa muuttavat ihmisen perimää tai rokotuksen saaneet vanhukset kuolevat. Tämä on johtanut siihen, että kipeästi rokotuksia kaipaavassa Tshekissä rokotevastaisuus on Euroopan suurimpia

Tuhansia valeuutislähteitä seuraavan Semantic Visions -yhtiön toimitusjohtajan Frantisek Vrabelin mukaan valeuutisten alkuperäisestä lähteestä kielii se, että ainoa rokote, jota niissä ei kyseenalaisteta on Venäjän Sputnik V. Venäläisten trollitehtaiden huuhaa-tuotantoa sitten kopioidaan ja vahvistetaan parhaan mukaan paikan päällä Tshekissä.

– He luovat maksimaalista kaaosta, jotta ihmiset eivät enää tietäsi mihin uskoa. Lopullinen tavoite on rikkoa länsimaisen yhteiskunnan sidoksia, Vrabel arvioi.

Tshekin tiedustelupalvelu BIS on jo pitkään varoittanut maan johtoa Venäjän tiedustelusta ja informaatiovaikuttamisesta käytännössä kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Tshekin entinen presidenttikin haksahti

Valeuutisten levittämistä seuraa Tshekissä myös satojen vapaaehtoisten verkosto. Sen tiedottajan Bohumil Kartousin mukaan koronapandemia tuli perättömien uutisten tehtailijoille kuin taivaan lahjana.

– Vuosien ajan valeuutisia hallitsi maahanmuutto, koska sillä oli potentiaalia pelottaa ihmisiä. Kun korona saapui, disinformaation määrä yksinkertaisesti räjähti, hän kertoo.

Väärän tiedon levittäminen ei ole rajoittunut epämääräisille verkon uutissivustoille tai Facebookin keskusteluryhmiin, vaan myös yhteiskunnan näkyvät henkilöt ovat osallistuneet talkoisiin.

Tshekin entinen presidentti Vaclav Klaus kutsui koronatartunnan saamisesta huolestumista "pelkuruudeksi" eikä suostunut pitämään hengityssuojainta, mistä hänelle mätkäistiin 400 euron sakko. Sittemmin kohtalo otti ohjat käsiinsä, ja Klaus sai itsekin tartunnan.

Prahan arkkipiispa, kardinaali Dominik Duka puolestaan herätti hämmennystä helmikuussa saarnallaan, jonka mukaan koronavirus on "biologinen ase".

Ahkerasti kylvetty epäilyn siemen on tuottanut Tshekissä runsasta satoa. Tuore isoäiti ja kiinteistövälittäjä Jarka Tureckova ei missään nimessä aio ottaa rokotusta, koska ilmassa on niin paljon epävarmuuksia.

– Korona on vain isoa bisnestä suurille lääkeyhtiöille, jotka manipuloivat ihmisten mieliä, hän uskoo.

"Hallitus tyri homman täysin"

Prahassa toimivan Institute for Politics and Society -ajatuspajan tutkijan Roman Macan mukaan tuntemattoman pelko on sinänsä ymmärrettävää.

– Mutta tähän pelkoon on sekoittunut huonoa medialukutaitoa ja kriittisen ajattelun puutetta huomattavassa osassa verkkoyhteisöä, hän selvittää valeuutisten uppoamista kansaan.

Asiantuntijoiden mukaan hallituksen yritykset taistella disinformaatiota vastaan ovat olleet surkeita. Vrabelin Semantic Visions ryhtyi konsultoimaan hallitusta asiassa viime vuonna, mutta sanoi myöhemmin sopimuksesta irti, koska mitään yhdenmukaista viestintästrategiaa ei ollut havaittavissa.

– Olimme varoittaneet heitä lokakuusta saakka rokotteista koskevista valeuutisista, mutta kukaan ei kuunnellut neuvojamme. Hallitus tyri homman täysin, Vrabel sanoo.

Tshekin pääministeri Andrej Babis on joutunut pyytämään toistuvasti anteeksi koronakriisin huonoa hoitoa, ja kaksi terveysministeriä on jo saanut lähtöpassit. Tämän kuun alussa terveysministeriöön palkattu koronaviestinnän päällikkö erosi ensimmäisenä työpäivänään.