Aleksei Navalnyi on siirretty pois vankilasta, kertoo asianajaja – olinpaikasta ei ole tietoa

Asianajajille ei ole kerrottu, missä Navalnyi tällä hetkellä on. Navalnyin korruptionvastainen säätiö on pyytänyt ihmisiä olemaan yhteydessä, jos heillä on tietoa Navalnyin mahdollisesta olinpaikasta.

Perjantaina kymmenet maat antoivat YK:n ihmisoikeusneuvostolle lausunnon, jossa ne vaativat Navalnyin ja muiden lainvastaisesti kiinni otettujen henkilöiden vapauttamista.

Myrkytysyrityksestä selvinnyt ja Saksassa hoitoa saanut Navalnyi tuomittiin helmikuussa ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Hänet otettiin kiinni välittömästi Venäjälle saapumisen jälkeen.

Navalnyin Twitter-tilin tviitistä kertoivat Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat ja Yle.