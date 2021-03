New Yorkin kuvernööri vakuuttaa, ettei irtisanoudu häirintäsyytteiden vuoksi

Yhdysvalloissa New Yorkin demokraattikuvernööri Andrew Cuomo ei aio jättää tehtäväänsä häirintäsyytteistä huolimatta. Vaikutusvaltaiset demokraatit ovat vaatineet Cuomon väistyvän kuvernöörin paikalta sen jälkeen kun useat naiset syyttivät tätä seksuaalisesta häirinnästä tai epäsopivasta koskemisesta.

– En aio irtisanoutua. En ole tehnyt sitä, mitä väitetään, 63-vuotias Cuomo sanoi toimittajille perjantaina.

Cuomo ilmoitti jo viime viikolla, ettei hänellä ole eroaikeita. Kriisi on kuitenkin sittemmin laajentunut, ja tapauksesta on tulossa virallinen tutkinta. Nyt syytteitä on esittänyt yhteensä kuusi naista, ja vakavimman syytöksen mukaan Cuomo olisi laittanut kätensä naisen paidan alle ja kosketellut tätä.

Cuomo on ollut kuvernöörinä New Yorkissa jo kymmenen vuoden ajan. Hänen kautensa on määrä tulla päätökseen ensi vuonna.