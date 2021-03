Saksassa kahdet osavaltiovaalit keskellä koronaa, tämän päivän vaalit käynnistävät Saksan supervaalivuoden

Saksassa Baden-Württembergissä ja Rheinland-Pfalzissa äänestetään tänään osavaltioiden parlamenttipaikoista. Äänestykset aloittavat Saksan niin kutsutun supervaalivuoden, joka huipentuu liittopäivävaaleihin syyskuussa. Niissä liittokansleri Angela Merkel väistyy Saksan johdosta 16 vuoden kanslerikauden jälkeen.

Thüringenin osavaltiossa vaaleja lykättiin keväältä syksyyn, mutta Baden-Württembergissä ja Rheinland-Pfalzissa äänestetään koronatilanteesta huolimatta. Jokainen äänioikeutettu on voinut halutessaan pyytää mahdollisuutta äänestää postitse.

Vaalihuoneistoissa on puolestaan korostettu turvaväleistä sekä käsihygieniasta huolehtimista. Myös maskipakko on voimassa.

CDU menettänyt kannatustaan

Saksaa hallitsevan kristillisdemokraattisen unionin CDU:n kannatus on vaalien alla pudonnut kovaa vauhtia. Syinä tähän on ollut muun muassa puolueen ryvettyminen kasvomaskikauppoja koskevassa korruptioskandaalissa ja koronatilanteen kääntyminen taas huonompaan suuntaan.

Rheinland-Pfalzissa sosiaalidemokraatit (SPD) ovat ohittaneet CDU:n vaalien alla tehdyissä kannatuskyselyissä. Jos yllätyksiä ei tule, SPD:tä edustava osavaltion istuva pääministeri Malu Dreyer kokoaa taas uuden koalitiohallituksen vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n kanssa.

Baden-Württemberg on tähän asti ollut Saksan ainoa osavaltio, jota ovat johtaneet vihreät. Kyselyiden mukaan tilanne pysyy ennallaan, sillä puolue on vain kasvattanut etumatkaansa CDU:hun, joka on matkalla historiansa huonoimpaan tulokseen osavaltiossa.

Vaalihuoneistot sulkeutuvat iltaseitsemältä Suomen aikaa, ja ensimmäisten ovensuukyselyiden tuloksia on luvassa pian sen jälkeen. Niiden on epäilty olevan tavallista epätarkempia, sillä osa postiäänistä ehdittiin antaa ennen CDU:n korruptioskandaalin paljastumista.