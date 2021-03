WHO:n asiantuntijat kokoustavat Astra Zenecan rokotteesta

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijat keskustelevat tänään Astra Zenecan koronarokotteen turvallisuudesta. Useat Euroopan maat ovat keskeyttäneet rokotteen käytön mahdollisen veritulppariskin takia.

WHO kehotti eilen maita jatkamaan toistaiseksi Astra Zenecan rokotteen käyttöä. Myös Euroopan lääkevirasto (EMA) on linjannut, että rokotteen käyttö voi jatkua samalla, kun veritulppatapausten tutkinta jatkuu.

Suomi ei ainakaan toistaiseksi ole keskeyttämässä Astra Zenecan rokotteen käyttöä, kerrottiin lääkealan turvallisuuskeskus Fimeasta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) STT:lle maanantaina.

Fimealle on tullut joitakin haittavaikutusilmoituksia, joissa on kerrottu, että Astra Zenecan rokotteen saamisen jälkeen on herännyt epäilys jonkinlaisesta veritulpasta.

– Viimeisin tieto on, että ilmoituksia on tullut meille yhdeksän kappaletta. Näissä ei ole kyse kuolemantapauksista. Odotamme vielä varmistuksia, että onko näissä tapauksissa todettu veritulppa, yksikön päällikkö Liisa Näveri kertoi maanantaina.

Hänen mukaansa Fimealle tulleet haittailmoitukset eivät ole olleet sellaisia, jotka herättäisivät huolta tai ajatuksia siitä, että toimenpiteitä pitäisi tehdä.

THL:n ylilääkäri, rokoteasiantuntija Hanna Nohynekin mukaan Suomi seuraa nyt tilannetta ja odottaa, että muuttuuko EMA:n arvio rokotteen turvallisuudesta ja hyöty-haitta-suhteesta.

EMA pitää ylimääräisen kokouksen torstaina

EMA:ssa arvioidaan tarkasti, kuinka turvallinen Astra Zenecan koronarokote on, kertoi EMA:n terveysuhkia ja rokotteita koskevan osaston johtaja Marco Cavaleri maanantaina.

– Me tutkimme tarkoin kaiken tiedon, etenkin ilmoitetut kuolemantapaukset, hän sanoi.

Sinä aikana, kun tietoa arvioidaan, EMA ei Cavalerin mukaan "näe mitään ongelmaa jatkaa tämän rokotteen käyttöä rokotuskampanjassa". EMA:n mukaan Astra Zenecan rokotteen hyödyt ovat suuremmat kuin riskit.

Lääkevirasto kertoi maanantaina, että sen alainen lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea jatkaa tänään rokotetta koskevien tietojen tarkastelua. Komitealla on ylimääräinen kokous torstaina.

Rokotteen käytön keskeyttäneiden maiden joukkoon liittyi maanantaina muun muassa Saksa ja Ranska. Jo aiemmin rokotteen käyttö oli keskeytetty tai nykyisen rokote-erän käyttö oli lopetettu esimerkiksi Irlannissa, Hollannissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa.