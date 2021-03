Hollannissa on tänään vaalipäivä, pääministeri Rutten yli 10-vuotisen valtakauden odotetaan jatkuvan

Hollannissa pidetään tänään parlamenttivaalit. Gallupien perusteella Alankomaita vuodesta 2010 johtanut Mark Rutte näyttää saavan jatkokauden pääministerinä.

Vaikka varsinainen vaalipäivä on tänään, osa äänestyspaikoista avasi ovensa jo maanantaina, jotta riskiryhmät pääsisivät äänestämään koronaturvallisesti.

Äänestyspaikat sulkeutuvat iltakymmeneltä Suomen aikaa, ja noihin aikoihin odotetaan myös ensimmäisiä tuloksia.

Pääministeri Rutten, 54, keskustaoikeistolainen VVD-puolue on gallupien perusteella yltämässä jälleen vaalien suurimmaksi. VVD-puolueen kannatus pomppasi selväsi koronapandemian alussa viime keväänä, ja suosio on enimmäkseen säilynyt. Viimeksi tehdyissä gallupeissa VVD:llä on ollut selvästi yli 10 prosenttiyksikön etumatka opposition laitaoikeistolaiseen Geert Wildersin johtamaan vapauspuolueeseen.

Koronapandemia on hallinnut vaalien alla käytyjä keskusteluja ja vienyt huomiota muilta aiheilta. Asetelma on ollut erilainen kuin neljä vuotta sitten, jolloin maahanmuutto oli merkittävä teema, ja Wildersin oikeistopopulistien haaste Rutten VVD:lle nähtiin paljon suurempana.

Reilun 17 miljoonan asukkaan Alankomaissa on tilastoitu pandemian aikana yli 16 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronatilanne on pysynyt vakavana, maaliskuun alkupuolella tartuntoja todettiin keskimäärin nelisentuhatta päivässä. Hiljattain Hollannissa koettiin rajuja mellakoita, kun öinen ulkonaliikkumiskielto otettiin käyttöön alkuvuodesta.

Rutten suosio kesti hallituksen kaatumisen

Tammikuussa Rutten hallitus kaatui skandaaliin, kun paljastui, että tuhansia vanhempia oli syytetty väärin perustein lastenhoitokustannuksiin tarkoitettujen tukien väärinkäytöstä. Hallitus jatkoi toimitusministeristönä vaaleihin asti, eikä kriisistä ole näyttänyt jääneen ratkaisevaa kolhua Rutten suosioon.

Kaatuneessa hallituskoalitiossa olivat VDD:n lisäksi konservatiiviset kristillisdemokraatit (CDA) ja kristillinen liitto (CU) sekä keskustavasemmistolainen D66-puolue. Vaalien jälkeen edessä ovat neuvottelut siitä, mitkä puolueet Hollannin pirstaleisesta puoluekentästä muodostavat uuden koalition. Hallitukseen havittelee esimerkiksi vihreä GroenLinks-puolue, jonka suosiota korona-aika ja ilmastoasioiden jääminen sivuun ovat syöneet jonkin verran.