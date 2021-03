Britannian Uber-kuskit ovat jatkossa työntekijöitä eivätkä yrittäjiä

Kyytipalvelu Uber sanoi tiistaina antavansa Britanniassa toimiville kuskeilleen työntekijän aseman ja näin muun muassa vähimmäispalkan. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhdysvaltalaisyhtiö suostuu kohtelemaan kuljettajiaan työntekijöinä.

Yhtiö ilmoitti asiasta noin kuukausi sen jälkeen, kun Britannian korkein oikeus päätti, että Uberin kuljettajat ovat työntekijöitä eivätkä yrittäjiä. Asiasta on kiistelty vuosia eri oikeusasteissa. Oikeus piti näin voimassa alempien oikeusasteiden päätökset.

Uber ilmoitti tuolloin noudattavansa oikeuden päätöstä, joka voi muuttaa laajemminkin keikkataloutta Britanniassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yhtiön tiedotteen mukaan keskiviikosta lähtien yli 70 000:ta kuljettajaa kohdellaan Britanniassa työntekijöinä, jotka tienaavat vähintään kansallisen minimipalkan. Uberin mukaan kyse on on lähtötasosta, ei katosta, ja kuljettajat voivat tienata enemmänkin.

Uberin mukaan kuljettajat saavat Britanniassa jatkossa myös loma-ajan palkan ja eläkkeen.

"Romuttaa kyytipalveluiden pelottelutaktiikat"

Uberin toimitusjohtaja Dara Khosrowshahi kirjoitti brittilehti Evening Standardissa julkaistussa kirjoituksessa yhtiön ymmärtäneen, että heidän alustansa kaltaiset palvelut toimivat eri tavoin eri maissa. Hänen mukaansa työn tulevaisuus on ongelma, jota ei voida ratkaista kaikille sopivalla ratkaisulla ja "tämä on ok".

Toimitusjohtaja on aiemmin pyrkinyt ajamaan asiaa sen puolesta, että keikkatyöläiset voitaisiin lokeroida jollain kolmannella tavalla sen sijaan, että heidän tulisi olla työntekijöitä tai itsenäisiä alihankkijoita.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa palvelualojen työntekijöitä edustava ammattiliitto toivotti Britanniasta tulleet uutiset tervetulleeksi.

– Tämä romuttaa Uberin tapaisten kyytipalveluiden lähes vuosikymmenen aikaiset pelottelutaktiikat ja tekee selväksi, että Uber voi päättää milloin tahansa luokitella kuljettajansa kunnolla ja maksaa heille riittävää palkkaa hyvillä eduilla, ammattiliitto Service Employees International Unionin puheenjohtaja Mary Kay Henry vastasi uutistoimisto AFP:n tiedusteluun.

Espanjassa ruokalähetit tulee tunnustaa henkilökunnaksi

Kyytipalvelu on kärsinyt koronapandemiasta, joka on vähentänyt kyytitilauksia. Uber Eats -ruokalähettipalvelulle tosin on ollut kovaa kysyntää Britannian tiukkojen koronasulkujen aikana.

Aiemmin tässä kuussa Espanjan hallitus ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Deliveroon ja Uber Eatsin tapaisten ruokalähettipalveluiden lähetit tunnustettaisiin palkatuksi henkilökunnaksi. Sopimusta edelsivät valitukset lähettien työoloista.

Yhdysvalloissa Kalifornian korkein oikeus piti sen sijaan viime kuussa voimassa kansanäänestystuloksen, joka mahdollisti Uberin kuljettajien kaltaisten keikkatyöläisten kohtelun alihankkijoina. Ruokalähettipalveluiden ja kyytipalveluiden kuljettajat olivat haastaneet osavaltiovaalien yhteydessä hyväksytyn lain mitätöimistä. Marraskuussa hyväksyttyä lakia olivat tukeneet voimakkaasti Uber, Lyft ja muut sovelluspohjaiset lähettipalvelut. Lain myötä palvelut joutuvat kuitenkin tarjoamaan kuskeilleen joitakin etuuksia, kuten vähimmäispalkan. Lakia kritisoineiden mukaan se ei kuitenkaan onnistunut ottamaan huomioon kaikkia kuljettajille kertyviä kustannuksia.