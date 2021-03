EU-maat sopivat Kiina-pakotteista uiguurivähemmistön kohtelun vuoksi, Kiina kimpaantui

EU:n jäsenmaat ovat sopineet asettavansa pakotteita neljää kiinalaisviranomaista ja yhtä organisaatiota vastaan uiguurivähemmistön kohtelun vuoksi. Lisäksi ihmisoikeuspakotteita kohdistuu tiettyihin henkilöihin Venäjällä, Pohjois-Koreassa, Eritreassa, Etelä-Sudanissa ja Libyassa.

EU:n ulkoministereiden on vielä vahvistettava pakotteet kokouksessaan maanantaina.

Kiina on jo reagoinut päätökseen kiukkuisesti. Maan EU-suurlähettiläs Zhang Ming on sanonut pakotteiden perustuvan valheisiin ja tarkoituksellisesti heikentävän Kiinan turvallisuus- ja kehitysintressejä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Haluamme vuoropuhelua, emme vastakkainasettelua. Pyydämme EU:ta miettimään kahdesti. Jos jotkut vaativat kiistaa, emme peräänny, sillä meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin täyttää vastuumme kansalaisillemme, hän ilmoitti.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan ainakin miljoona uiguuria ja muista pääosin muslimivähemmistöihin kuuluvia on vangittu leireille, joissa heillä teetetään pakkotyötä ja naisia on steriloitu. Kiina on tiukasti kiistänyt syytökset uiguurien pakkotyöstä ja sen sijaan sanonut, että koulutusohjelmat, työjärjestelyt ja parempi koulutus ovat auttaneet hillitsemään ekstremismiä alueella.

EU:lle kyseessä on uuden ihmisoikeuspakotejärjestelmän laajentamisesta. Aiemmin pakotteita asetettiin neljälle venäläisviranomaiselle hallintoa arvostelevan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin vangitsemisen vuoksi.

Diplomaattien mukaan uudet Venäjä-pakotteet kohdistuvat henkilöihin, jotka liittyvät ihmisoikeusloukkauksiin Tshetsheniassa.