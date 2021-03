Turkissa syyttäjä vaatii oppositiopuolue HDP:n lakkauttamista

Turkissa korkeimman oikeuden syyttäjä vaatii maan perustuslakituomioistuinta lakkauttamaan oppositiopuolue HDP:n. Kurdimyönteinen vasemmistopuolue HDP on Turkin parlamentin kolmanneksi suurin ryhmä.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin hallinto on syyttänyt HDP:ta yhteyksistä kurdijärjestö PKK:hon, jonka muun muassa EU on listannut terroristijärjestöksi. Viime vuosina lukuisia HDP:n poliitikkoja on vangittu.